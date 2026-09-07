Hani dan Ha Seok Jin Harus Mengetahui Rahasia, Intip dalam Drama Love On The Menu

JawaPos.com - Foto-foto terbaru dari episode mendatang drama Love on the Menu baru dibagikan, memperlihatkan Han Gyu Rim (Hani), Kim Moo Jin (Ha Seok Jin).

Dikutip dari Soompi, Senin (7/9), sebelumnya di Love on the Menu, Kim Moo Jin mengetahui bahwa Han Gyu Rim adalah putri kandung Go Yoon Hee (Yoon Yoo Sun).

Ternyata Han Gyeol (Yoon Ha Bin) mengetahui kenyataan pahit bahwa, berdasarkan golongan darah, Han Gyu Rim tidak mungkin menjadi ibu kandungnya.

Di sisi lain, Jo Heung Sik (Bae Jung Nam) membuat kehebohan dengan memukul tunangan Han Gyu Young (Park You Na) setelah memergokinya berselingkuh.

Go Yoon Hee mulai terbuka mengenai perasaannya, sementara Kim Moo Jin tak mampu menyembunyikan rasa tidak percayanya melihat sikap tak terduga wanita itu terhadap Han Gyu Rim.

Di tempat lain, Han Gyu Rim harus menghadapi dampak dari terungkapnya rahasia kelahiran lainnya.

Terakhir, Jo Heung Sik dan Han Gyu Young akhirnya berhadapan di kantor polisi, meskipun dialah yang melakukan pemukulan, Jo Heung Sik menunjukkan sikap berani

Faktanya, justru Han Gyu Young, tunangan dari korban pemukulan itu, yang terlihat jelas sedang gugup.

Tim produksi memberikan bocoran, “Reaksi tak biasa Go Yoon Hee terhadap Han Gyu Rim, serta respons terkejut Kim Moo Jin melihat reaksi tersebut, akan menambah ketegangan.”