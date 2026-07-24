Alasan Drama Love on the Menu Wajib Masuk Daftar Tontonan Akhir Pekan 

love on the menu (x @soompi

JawaPos.com – Drama Love on the Menu siap menyapa penonton mulai 25 Juli. Mengusung kisah tentang keluarga, cinta, dan proses penyembuhan, drama garapan Lee Kyung Hee serta sutradara Hong Suk Goo ini menghadirkan emosi yang menghangatkan hati.

Didukung deretan pemain seperti Ha Seok Jin, Ahn Hee Yeon (Hani EXID), Park Yu Na, Bae Jung Nam, Kwon Hae Hyo, Yoon Yoo Sun, Ryu Seung Soo, dan Jin Kyung.

Dikutip dari The Chosun, daya tarik Love on the Menu adalah pesan mendalam tentang arti sebuah keluarga.

Cerita mengikuti kehidupan Kim Mu Jin, yang keluarganya dipenuhi kesalahpahaman selama bertahun-tahun, serta Han Gyu Rim, perempuan yang tumbuh bersama ayahnya yang santai, Han Seok Jung.

Melalui berbagai konflik dan proses saling memahami, drama ini menggambarkan bagaimana hubungan keluarga yang sempat retak masih bisa dipulihkan dengan kasih sayang dan kehangatan.

Tak hanya itu, drama ini juga menghadirkan romansa yang penuh emosi. Kim Mu Jin dan Han Gyu Rim dipertemukan kembali setelah berpisah selama delapan tahun.

Dulu, Mu Jin rela mengorbankan segalanya demi cinta, sementara Gyu Rim memilih pergi agar pria yang dicintainya tidak terluka.

Pertemuan kembali mereka membangkitkan luka lama, kesalahpahaman yang belum terselesaikan, sekaligus perasaan cinta pertama yang ternyata belum sepenuhnya hilang.

Perjalanan kedua tokoh utama semakin menarik berkat dukungan karakter-karakter lain dari berbagai generasi.

Kisah Jang Hoon Tae dan Go Yoon Hee menambah kedalaman cerita tentang kehidupan keluarga, sementara Park Yu Na dan Bae Jung Nam menghadirkan warna baru dengan karakter yang segar.

Kombinasi para aktor senior dan bintang muda menciptakan keseimbangan yang membuat alur drama terasa semakin hidup.

Chemistry para pemain juga menjadi salah satu kekuatan besar drama ini. Ha Seok Jin kembali menunjukkan kemampuan aktingnya yang matang, sedangkan Ahn Hee Yeon menghadirkan energi baru melalui debutnya sebagai pemeran utama dalam drama akhir pekan.

Kehadiran Ryu Seung Soo dan Jin Kyung, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Lee Kyung Hee, turut meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas akting dan kekompakan para pemain.

Drama Love on the Menu diharapkan dapat menghangatkan hati setiap akhir pekan.

Lewat kisah tentang orang-orang dengan luka yang berbeda-beda, drama ini ingin menyampaikan bahwa sebuah hidangan hangat bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga mampu menyatukan kembali keluarga, menyembuhkan hati yang terluka, dan mengingatkan bahwa rumah selalu menjadi tempat untuk kembali.