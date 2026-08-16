Apa Rahasia Tersembunyi Hani EXID? Intip dalam Drama Love On The Menu

Pemeran Love On The Menu. (Soompi)
JawaPos.com – Menarik perhatian, di drama Korea Love on the Menu, kini Ha Seok Jin akan mengetahui sebuah rahasia tak terduga tentang Hani EXID
Dikutip dari Soompi, Minggu (16/8), Love on the Menu menceritakan Kim Moo Jin (Ha Seok Jin) dan Han Gyu Rim (Hani), mantan sepasang kekasih.
Mereka bertemu hingga kembali menjalin hubungan, menyatukan kembali kepingan-kepingan keluarga, menciptakan kehangatan dalam hidup layaknya sebuah jamuan makan yang istimewa.
Sebelumnya, Kim Moo Jin merasa Han Gyeol (Yoon Ha Bin) mungkin adalah anaknya, karena menyadari bahwa usia anak itu sesuai dengan waktu perpisahan mereka.
Sementara itu, Han Gyu Young (Park You Na) sangat menentang upaya Park Soo Nam (Kang Ae Shim) untuk menjodohkan putranya, Jo Heung Sik (Bae Jung Nam), dengan Han Gyu Rim.
Terlihat di episode mendatang, Kim Moo Jin dan Han Gyu Rim terlibat perdebatan sengit mengenai banchan (lauk pendamping) saat mereka tidak sengaja bertemu di sebuah took.
Han Gyeol menemukan dompet yang secara tidak sengaja tertinggal oleh Kim Moo Jin, yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin terkait satu sama lain.
Kemudian, Kim Moo Jin terkejut saat mendengar fakta tak terduga tentang Han Gyu Rim dalam percakapan dengan si kembar Han Gyu Seo (Park Soo Oh) dan Han Gyu Min (Kim Min Seo), setelah delapan tahun.
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Jawa Pos
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