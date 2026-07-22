Menarik, Hani dan Ha Seok Jin Terlihat Penuh Cinta di Poster Drama Baru ‘Love on the Menu’

JawaPos.com – Menarik perhatian, drama Korea Love on the Menu telah merilis poster special, yang menampilkan Ha Seok Jin dan Hani.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (22/7), Kim Moo Jin (Ha Seok Jin) dan Han Gyu Rim (Hani), diceritakan sebagai dua mantan kekasih yang bertemu kembali delapan tahun setelah perpisahan yang menyakitkan.

Saat mereka terhubung kembali, mereka menyatukan kembali kepingan keluarga mereka yang hancur dan menciptakan meja kehidupan terhangat bersama.

Bunga fleabane, forget-me-not, dan lily of the valley yang secara halus ditambahkan di atas gambar Kim Moo Jin dalam sebuah poster yang dirilis.

Ia memegang jari-jari Han Gyu Rim, dimana secara khusus, tatapan penuh kasih sayang Kim Moo Jin kepada Han Gyu Rim menggoda penggemar.

Kini tim produksi mengatakan, “Drama ini diharapkan dapat menyampaikan emosi yang mendalam kepada penonton dari semua generasi.”

Dengan antusias, mereka melanjutkan, “Cerita pertumbuhan sebuah keluarga yang terikat oleh solidaritas akan dihadirkan.”