ASC2NT Resmi Comeback dengan ‘Still With You’, Jadi Penutup Perjalanan Four Seasons 

JawaPos.com – ASC2NT comeback dengan mini album kedua berjudul Still with you. Album tersebut dirilis pada 4 September 2026 pukul 18.00 KST melalui berbagai platform musik digital, sekaligus menjadi penutup rangkaian proyek ambisius mereka yang diberi nama ‘Four Seasons’.
Still with you hadir sekitar tujuh bulan setelah mini album pertama mereka, STILL : I, yang dirilis pada Februari lalu. Jika proyek sebelumnya menggambarkan upaya mempertahankan jati diri di tengah perubahan waktu dan musim, rilisan terbaru membawa cerita menuju pertemuan dengan sosok yang telah menunggu di penghujung perjalanan tersebut.
Lagu utama “If I Die Tomorrow” menjadi pusat perhatian dalam mini album ini. Lagu tersebut menggambarkan tekad kuat untuk tetap melindungi seseorang yang berharga meskipun segala sesuatu di sekitar mulai runtuh.
Nuansa emosional itu semakin diperkuat melalui video musik yang mengusung konsep seperti film bencana dengan latar dunia apokaliptik.
Menurut allkpop, Still with you berisi lima lagu, termasuk “If I Die Tomorrow”, “Mile Lo”, “I'm Thinking 'bout Tomorrow”, “MORSE CODE”, serta satu lagu yang telah dirilis sebelumnya.
Album ini menjadi penanda penting bagi ASC2NT setelah mereka menjalankan proyek Four Seasons melalui sejumlah rilisan dengan tema perjalanan waktu, identitas, dan hubungan antarmanusia.
Konsep visual comeback kali ini juga tidak kalah menarik. Video musik “If I Die Tomorrow” memadukan data 3D yang direkam dari para member dengan teknologi volumetric capture, 3DGS, dan generative AI, sehingga menciptakan dunia sinematik bernuansa kehancuran.
Pendekatan tersebut memberikan warna baru pada penampilan ASC2NT sekaligus memperkuat atmosfer dramatis lagu.
ASC2NT debut pada Mei 2024 melalui single album Expecting Tomorrow. Kini, dengan Still with you, grup beranggotakan Garam, Jay, Leon, Kyle, dan Hyowon tersebut menutup satu rangkaian musikal sekaligus membuka peluang untuk memasuki fase baru dalam perjalanan mereka sebagai grup K-pop.
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Jawa Pos
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