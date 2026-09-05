Rayakan 30 Tahun Debut, Park Eun Bin Rilis MV ‘DREAMS COME TRUE’

Aktris Park Eun Bin. (Soompi)
JawaPos.com - Berbakat dalam hal apapun, aktris korea Park Eun Bin telah merilis album baru untuk memperingati ulang tahun debutnya yang ke-30
Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), ia juga selalu menghadirkan ketulusan setiap karakter yang ia perankan di berbagai drama
Pada tanggal 4 September pukul 18.00 KST, Park Eun Bin merilis album peringatan 30 tahun debutnya yang bertajuk SHOOTING MY LOVE.
Menariknya, SHOOTING MY LOVE mengabadikan perjalanan Park Eun Bin sebagai seorang aktris serta berbagai bentuk cinta yang telah ia temui sepanjang perjalanan tersebut.
Faktanya, album ini menyampaikan semangatnya yang tak tergoyahkan, janji-janji yang ia buat untuk dirinya sendiri.
Ia juga mengungkap rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun.
Album ini memuat 12 lagu, termasuk lagu-lagu baru berjudul DREAMS COME TRUE, The Sun Rises (judul harfiah), dan PRISM.
Mengejutkan penggemarnya, Park Eun Bin turut serta dalam penulisan lirik untuk ketiga lagu baru tersebut.
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Jawa Pos
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