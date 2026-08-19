Nantikan Kolaborasi Menarik, Yum Jung Ah dan Park Eun Bin akan Bintangi Film Baru ‘Nam Eun Jung’

JawaPos.com – Akan menjadi kolaborasi menarik, aktris Korea Yum Jung Ah dan Park Eun Bin dikabarkan beradu akting dalam film baru berjudul Nam Eun Jung (judul literal).

Dikutip dari Soompi, Rabu (19/8), disutradarai oleh Kim Dong Hoon, Nam Eun Jung menghadirkan kisah seorang ibu bernama Hyun Sook dan putri bungsunya, Eun Jung.

Namun keduanya belum pernah benar-benar akrab sepanjang hidup mereka dan harus menghadapi berbagai emosi serta kesalahpahaman yang telah menumpuk.

Dikemas dengan menarik, Yum Jung Ah akan memerankan Kang Hyun Sook, seorang ibu yang membesarkan tiga orang anak seorang diri.

Penampilan sisi manusiawi dari sosok Kang Hyun Sook akan dihadirkan, yang telah melewati berbagai titik balik penting dalam hidupnya.

Makin seru, aktris Park Eun Bin memerankan karakter Nam Eun Jung, putri bungsu yang kerap berselisih paham dengan ibunya.

Mampu menggambarkan secara halus perasaan campur aduk, kisahnya akan membuat penonton terharu, ia merasakan antara kasih sayang dan rasa kesal yang dialami sang putri di tengah konflik dengan ibunya.

Menariknya, kedua aktris belum pernah bekerja sama dalam satu proyek sebelumnya, penonton sangat menantikan penampilan mereka sebagai pasangan ibu dan anak.

Mengatasi luka hati dan kesalahpahaman yang ada, film ini diharapkan dapat menggambarkan konflik serta kasih sayang dalam keluarga biasa secara realistis.