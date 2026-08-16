Park Eun-bin Rayakan 30 Tahun Debut dengan Album ‘SHOOTING MY LOVE’ 

park eun bin ( x @globalbingos)

JawaPos.com – Park Eun-bin akan merayakan perjalanan 30 tahun sejak debut dengan cara yang istimewa. Aktris tersebut bersiap menunjukkan sisi musikalnya melalui album anniversary bertajuk “SHOOTING MY LOVE”.

Mengutip laporan Dispatch, album tersebut akan dirilis pada 4 September 2026, bertepatan dengan hari ulang tahunnya.

Bukan sekadar album perayaan, karya ini menjadi ungkapan perjalanan Park Eun-bin sebagai aktris sekaligus rasa terima kasih kepada penggemar yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun.

“SHOOTING MY LOVE” berisi total 12 lagu, termasuk “Dreams Come True”, “The Sun Rises”, dan “Prism”.

Album ini menggambarkan berbagai bentuk cinta serta perjalanan yang telah dilalui Park Eun-bin selama berkarier.

Melalui musik, ia ingin menyampaikan kisah personal sekaligus menghadirkan kenangan baru bagi para penggemar yang telah mengikuti langkahnya sejak awal.

Hal yang membuat album ini semakin spesial adalah keterlibatan langsung Park Eun-bin dalam proses kreatifnya.

Park Eun-bin menulis sendiri lirik untuk tiga lagu baru yang terdapat dalam album tersebut. Ini menjadi pengalaman pertamanya dalam mencoba dunia penulisan lagu.

Ketiga karya itu disebut sebagai ruang bagi Park Eun-bin untuk menuangkan cerita dan perasaannya secara lebih jujur melalui kata-kata.

Kemampuan bernyanyi Park Eun-bin sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru bagi penggemar.

Ia sebelumnya memperlihatkan kemampuan vokalnya melalui drama “Diva of the Deserted Island”.

Park Eun-bin bahkan pernah membawakan kembali OST “Someday” dalam versi band. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal sebelum dirinya mengambil tantangan lebih besar lewat album anniversary.

Perayaan 30 tahun debut Park Eun-bin kemudian akan berlanjut ke atas panggung. Ia dijadwalkan menggelar fan concert bertajuk “Eunbin Note: Eunniverse” di KBS Arena pada 5 September 2026.

Park Eun-bin akan membawakan lagu barunya untuk pertama kali dalam acara tersebut, sehingga penggemar menjadi orang-orang pertama yang dapat menyaksikan penampilan langsung karya terbaru sang aktris.

Dengan album berisi 12 lagu dan tiga karya yang liriknya ditulis sendiri, “SHOOTING MY LOVE” menjadi penanda perjalanan Park Eun-bin yang terasa semakin personal.

Setelah tiga dekade menghiasi layar sebagai aktris, kini ia menggunakan musik untuk menceritakan kisahnya dari sudut pandang yang berbeda.

Anniversary ke-30 pun bukan hanya tentang melihat kembali perjalanan masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi Park Eun-bin untuk menunjukkan sisi baru dirinya kepada penggemar.