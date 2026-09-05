Bukan Sekadar Hemat, 8 Karakter yang Bisa Terlihat dari Kebiasaan Memasak di Rumah

JawaPos.com – Makan di luar rumah menjadi pilihan praktis bagi banyak orang. Selain menghemat waktu, restoran menawarkan beragam menu sehingga seseorang tidak perlu repot berbelanja dan memasak sendiri.

Namun, ada pula orang yang justru merasa lebih nyaman menyiapkan makanan di dapur rumah. Bagi mereka, memasak bukan sekadar aktivitas untuk mengisi perut, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan.

Pilihan untuk lebih sering memasak sendiri dapat dipengaruhi berbagai alasan, mulai dari pertimbangan biaya, kesehatan, selera, hingga hobi. Dalam beberapa konteks, kebiasaan tersebut juga dapat berkaitan dengan karakter atau pola perilaku tertentu.

Dilansir dari Geediting, berikut sejumlah sifat yang kerap dikaitkan dengan orang yang lebih senang memasak di rumah dibandingkan sering makan di luar.

1. Mandiri dalam Memenuhi Kebutuhan Memasak sendiri membutuhkan inisiatif. Seseorang harus menentukan menu, membeli bahan, menyiapkannya, kemudian mengolah makanan hingga siap disantap.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan kemandirian dalam mengurus kebutuhan sehari-hari. Mereka terbiasa mencari cara sendiri untuk memenuhi apa yang dibutuhkan tanpa selalu mengandalkan bantuan pihak lain.

Sikap mandiri ini dalam beberapa kasus juga dapat terlihat dalam cara seseorang menyelesaikan pekerjaan maupun menghadapi persoalan sehari-hari.

2. Sabar dan Memperhatikan Detail Memasak membutuhkan sejumlah tahapan yang tidak bisa selalu dilakukan secara terburu-buru. Mulai dari mencuci bahan, memotong, menakar bumbu, hingga memperhatikan tingkat kematangan makanan.

Orang yang menikmati proses tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk memperhatikan detail dan tidak keberatan menjalani sesuatu secara bertahap.