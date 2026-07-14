Jang Won Young IVE Beberkan Rahasia Tetap Percaya Diri di Tengah Popularitas 

JawaPos.com – Jang Won Young mencuri perhatian lewat pemotretan dan wawancara eksklusif bersama majalah Arena Homme Plus.
Member IVE tersebut berbicara secara terbuka mengenai popularitas yang terus mengiringi perjalanan kariernya, termasuk bagaimana ia menyikapi perhatian besar dari publik.
Dikutip dari Soompi, Menurut Won Young menjadi sosok yang selalu diperbincangkan bukanlah sesuatu yang hanya memiliki sisi positif atau negatif.
Jang Won Young juga meyakini bahwa setiap pengalaman memiliki pelajaran tersendiri dan dapat memberikan dampak baik bagi dirinya jika disikapi dengan cara yang tepat.
"Aku tidak berpikir ada sesuatu yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk," ungkapnya. Meski mengakui ada momen yang terasa kurang nyaman, penyanyi kelahiran 2004 itu justru memilih menikmati setiap proses yang ia jalani. Menurutnya, pengalaman apa pun akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik.
Won Young juga menegaskan bahwa ia berusaha menerima segala bentuk perhatian dengan rendah hati. Alih-alih terbebani oleh ekspektasi publik, ia memilih melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang patut disyukuri dan dinikmati.
Pelantun lagu-lagu IVE itu turut membahas julukan "Lucky Vicky" yang begitu melekat pada dirinya. Ia menjelaskan bahwa sikap optimistis yang dikenal penggemar sebenarnya bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan memang telah menjadi bagian dari kepribadiannya sejak lama.
Karena sering menunjukkan cara pandang positif dalam berbagai wawancara, publik kemudian menjulukinya dengan sebutan tersebut.
Diakhir sesi wawancara, Jang Won Young berharap dirinya dapat terus menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sekarang.
Baginya, berpikir positif bukanlah strategi untuk membangun citra, melainkan cara alami dalam menghadapi setiap tantangan sekaligus menikmati setiap langkah dalam perjalanan kariernya. Wawancara lengkap beserta pemotretannya dapat disimak dalam edisi Agustus Arena Homme Plus.
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