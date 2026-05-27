Banyak Konten Fitnah, Agensi IVE Angkat Bicara Mengenai Tindakan Hukum

JawaPos.com - Menjadi idol memang tidak mudah, seperti belakangan ini girlgrup Korea IVE yang dimana mengalami fitnah jahat dan penyebaran konten buruk.

Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), agensinya STARSHIP Entertainment, telah memberikan kabar terbaru kedua mengenai pengaduan pidana dan tindakan hukum yang sedang berlangsung terhadap para penyebar konten jahat

Mereka merinci akun-akun yang teridentifikasi dan akan terus mengejar tindakan perdata dan pidana yang menargetkan artis kami IVE (AN YUJIN, GAEUL, REI, JANG WONYOUNG, LIZ, dan LEESEO).

Ini termasuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, pelecehan seksual, serangan pribadi, penghinaan, pelanggaran privasi, dan bentuk-bentuk perilaku jahat dan memfitnah lainnya.

Agensi menekankan bahwa tidak akan ada keringanan atau penyelesaian dalam kasus-kasus ini, dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada semua pelaku yang teridentifikasi sesuai hukum.

Dalam kasus ini juga, berdasarkan laporan penggemar dan upaya pemantauan berkelanjutan kami sendiri, kami telah mengumpulkan dan meninjau secara menyeluruh sejumlah besar postingan di berbagai platform online.

Sebagai hasilnya, kami telah mengajukan pengaduan pidana terhadap akun-akun yang teridentifikasi seperti di aplikasi X (sebelumnya Twitter) yaitu akun Haju_i*****, Hajako****** dan 14 lainnya

Agensi secara aktif memantau komunitas dan platform online lainnya untuk melindungi semua artis di bawah naungan perusahaan

Mereka menyebut bahwa menghapus unggahan, mengubah informasi akun, mengubah akun menjadi privat, atau menonaktifkan akun tidak membebaskan individu dari tanggung jawab hukum.