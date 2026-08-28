An Yujin dan Jang Wonyoung Akan Debut sebagai Unit Pertama IVE Lewat Teaser Bertajuk Hello

An Yujin dan Jang Wonyoung akan debut unit pertama IVE lewat teaser misterius (Kbizoom)
JawaPos.com - An Yujin dan Jang Wonyoung dari IVE memicu spekulasi mengenai debut unit resmi pertama mereka setelah Starship Entertainment merilis teaser misterius bertajuk “Hello”.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum’at (28/8), Pihak agency secara mengejutkan meluncurkan akun media sosial bernama “IVE Exhibition” yang disertai video singkat menampilkan kedua anggota tersebut.
Teaser bernuansa retro itu menampilkan gagang telepon jadul, sementara suara dalam video hanya mengucapkan sapaan “Halo” yang membuat penggemar semakin penasaran.
Sapaan tersebut diduga berkaitan dengan julukan yang digunakan penggemar untuk An Yujin dan Jang Wonyoung, sedangkan keberadaan akun “IVE Exhibition” turut memperkuat dugaan adanya proyek khusus.
Meskipun Starship Entertainment belum mengonfirmasi secara resmi mengenai debut unit, banyak penggemar dan pengamat industri menduga keduanya sedang mempersiapkan proyek bersama.
Konsep pameran dan visual retro dalam teaser juga menimbulkan spekulasi bahwa proyek tersebut akan menghadirkan sisi berbeda dari citra musik IVE selama ini.
An Yujin dan Jang Wonyoung sebelumnya telah dikenal bersama sejak menjadi anggota IZ*ONE sebelum melanjutkan karier sebagai bagian dari IVE.
Keduanya memiliki pengalaman tampil bersama selama bertahun-tahun sehingga kolaborasi dalam sebuah unit dinilai berpotensi menghadirkan konsep musik dan visual yang berbeda.
Hingga kini, Starship Entertainment masih merahasiakan detail proyek “Hello”, sementara penggemar menantikan informasi lanjutan melalui akun IVE Exhibition.
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Jawa Pos
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