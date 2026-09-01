Lim Young-woong Siapkan Album Spesial 'IM HERO 10', Ada Lagu Debut hingga Remake 

lim young woong (dispatch)

JawaPos.com – Lim Young-woong mengungkap daftar lagu untuk album digital spesial IM HERO 10 melalui media sosial pada 28 Agustus.

Menurut laporan Dispatch, Album tersebut berisi total 10 lagu yang menawarkan warna musik beragam, mulai dari lagu baru hingga versi remake dari sejumlah karya yang telah dikenal luas oleh para penggemarnya.

Tracklist album ini mencakup 'Moise', 'Baila', 'Toto', 'May You Be Happy', 'To Us Who Have Lived', dan 'New York'. Keenam lagu tersebut menjadi bagian dari materi yang akan memperkaya perjalanan musikal Lim Young-woong dalam proyek spesial ini, dengan masing-masing menawarkan nuansa berbeda.

Tidak hanya menghadirkan materi baru, Lim Young-woong juga memberikan sentuhan segar melalui versi remake. Lagu-lagu seperti 'Love Always Runs Away', 'Grain of Sand', 'A bientot', serta lagu debutnya 'I Hate You' akan kembali dipersembahkan dengan interpretasi baru. Keempat lagu tersebut selama ini juga konsisten mendapat perhatian di berbagai tangga musik.

Menariknya, seluruh 10 lagu dalam album IM HERO 10 akan diperdengarkan kepada publik untuk pertama kalinya melalui konser 'I'm Hero - The Stadium 2'.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September, di stadion utama Goyang Sports Complex. Para penonton akan menjadi saksi pertama dari penampilan lagu-lagu baru sekaligus versi remake yang telah diaransemen ulang.

Konsep tersebut membuat konser kali ini terasa seperti panggung eksklusif untuk memperkenalkan album sebelum seluruh lagunya tersedia di platform musik.

Penggemar dapat menikmati seluruh materi IM HERO 10 secara langsung, termasuk lagu-lagu baru dan karya lama yang mendapatkan napas musikal berbeda.

Lim Young-woong akan merilis album digital spesial 'IM HERO 10' secara resmi melalui berbagai platform musik pada 8 September pukul 18.00 KST.