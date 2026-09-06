Universal Studios Hollywood Buka Halloween Horror Nights 2026 dengan Teror dari Film

JawaPos.com – Halloween tiba di Universal Studios Hollywood. Halloween Horror Nights 2026 dibuka dan menghadirkan rangkaian pengalaman horor yang memadukan film, serial populer, karakter ikonik, serta sejumlah konsep orisinal untuk menguji keberanian para pengunjung. Event ini berlangsung pada malam-malam tertentu mulai 3 September hingga 1 November 2026.
Salah satu daya tarik terbesar tahun ini adalah rumah hantu bertema Sinners, yang membawa pengunjung masuk ke dunia vampir dan suasana mencekam dari film tersebut.
Selain itu, penggemar Stranger Things 5 dapat merasakan kembali sejumlah momen dari musim terakhir serial Netflix tersebut dalam format rumah hantu yang dibuat dengan skala besar.
Halloween Horror Nights 2026 juga menghadirkan Hellraiser, Evil Dead Burn, Killer Klowns From Outer Space, serta Ozzy Osbourne: Prince of Darkness. Ada pula KILLceañera: Music by SLASH, konsep orisinal yang menggunakan musik gitaris Guns N' Roses, Slash, untuk mengiringi pengalaman horor bertema pesta quinceañera yang berubah menjadi mimpi buruk.
Menurut Variety, pembukaan Halloween Horror Nights tahun ini menawarkan deretan rumah hantu yang mencakup Sinners dan Stranger Things 5, sekaligus memperluas pengalaman horor melalui berbagai atraksi lain di area Universal Studios Hollywood.
Kehadiran karakter dan properti dari budaya pop membuat event ini tidak sekadar mengandalkan jumpscare, tetapi juga membangun atmosfer berdasarkan dunia yang sudah dikenal para penggemar.
Pengalaman horor juga diperkuat dengan Terror Tram, salah satu atraksi khas Halloween Horror Nights, serta berbagai scare zone yang tersebar di area taman.
Tahun ini, Art the Clown dari Terrifier turut menjadi bagian dari Terror Tram, sementara karakter Nikki dari film Obsession hadir sebagai karakter yang berkeliaran di area event.
Dengan kombinasi rumah hantu, scare zone, Terror Tram, pertunjukan, serta berbagai elemen bertema Halloween, Halloween Horror Nights 2026 kembali menjadikan Universal Studios Hollywood sebagai salah satu destinasi utama bagi pencinta horor.
Bagi pengunjung yang ingin merasakan seluruh pengalaman, persiapan waktu menjadi penting karena sejumlah atraksi dapat memiliki antrean panjang, terutama pada malam-malam ramai.
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Jawa Pos
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