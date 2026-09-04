Toronto Siapkan Sambutan Istimewa untuk BTS, Ada “BTS Weekend” dan “BTS Boulevard”

JawaPos.com – Demam BTS semakin terasa di Toronto menjelang konser “Arirang” tour. Pemerintah Kota Toronto menetapkan 22 dan 23 Agustus sebagai “BTS Weekend”, bertepatan dengan jadwal konser grup tersebut di Rogers Stadium.

Sambutan ini menjadi bagian dari proyek khusus untuk merayakan kedatangan BTS sekaligus menciptakan atmosfer istimewa bagi para penggemar yang datang dari berbagai daerah.

Salah satu landmark ikonik Toronto, Toronto Sign di Nathan Phillips Square, turut ambil bagian dalam perayaan tersebut. Selama periode BTS Weekend, landmark tersebut akan memancarkan cahaya berwarna ungu, warna yang selama bertahun-tahun identik dengan BTS dan ARMY.

Pemandangan tersebut menjadi simbol penyambutan sekaligus bukti bagaimana kedatangan BTS turut mewarnai ruang publik kota.

Tak berhenti di sana, Yonge Street juga akan mendapatkan sentuhan khusus dengan nama “BTS Boulevard”. Area tersebut membentang dari North York Boulevard hingga Finch Avenue dan akan dihiasi hingga 23 September.

Proyek ini bukan hanya dirancang untuk menyambut penggemar BTS, tetapi juga menjadi upaya Pemerintah Kota Toronto untuk memperkenalkan kawasan bisnis Korea dan budaya Korea yang berkembang di wilayah North York.

Dampak kedatangan BTS bahkan ikut dirasakan sektor pariwisata. Destination Toronto, badan pemasaran pariwisata kota tersebut, merilis “BTS Weekend Guide” untuk membantu para penggemar menikmati Toronto secara lebih menyeluruh selama berada di kota tersebut.

Kehadiran panduan ini menunjukkan bahwa konser BTS dipandang bukan sekadar acara musik, melainkan momentum yang dapat menggerakkan aktivitas wisata dan perekonomian lokal.

Antusiasme juga terlihat dari pemberitaan media lokal yang menyoroti suasana Toronto menjelang konser. City News menggambarkan atmosfer kota yang mulai dipenuhi demam BTS.