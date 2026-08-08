Younghoon THE BOYZ Teken Kontrak Eksklusif dengan Namoo Actors, Aktivitas Grup Tetap Berlanjut

JawaPos.com – Younghoon THE BOYZ memulai babak baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Namoo Actors, salah satu agensi yang dikenal fokus mengelola para aktor Korea.

Menurut laporan Dispatch, kabar tersebut diumumkan Namoo Actors pada 7 Agustus melalui pernyataan resmi mengenai kontrak eksklusif yang telah disepakati dengan sang idol.

Dalam keterangannya, Namoo Actors mengungkapkan rasa antusias bisa bekerja sama dengan Younghoon yang dinilai memiliki potensi besar di dunia hiburan.

Agensi juga berjanji akan memberikan dukungan penuh agar artis kelahiran 1997 itu dapat mengembangkan kemampuan dan menunjukkan pesonanya di berbagai bidang, khususnya sebagai aktor.

Penggemar tidak perlu khawatir dengan aktivitas Younghoon sebagai anggota THE BOYZ.

Menurut Namoo Actors, seluruh kegiatan grup akan tetap berjalan seperti biasa, dan mereka akan berupaya menjaga momen berharga antara Younghoon, THE BOYZ, dan para penggemarnya agar terus berlanjut tanpa perubahan.

Younghoon sendiri memulai debut bersama THE BOYZ pada 2017 sebelum memperluas kariernya ke dunia seni peran.

Ia telah membintangi sejumlah drama, seperti Love Revolution, One the Woman (Wonder Woman), hingga Tale of the Nine Tailed, yang memperlihatkan potensinya sebagai aktor di samping kesuksesannya sebagai idol.

Namoo Actors merupakan rumah bagi banyak aktor papan atas Korea Selatan. Agensi tersebut menaungi nama-nama besar seperti Yoo Jun-sang, Lee Joon-gi, Park Eun-bin, Song Kang, dan Koo Kyo-hwan.