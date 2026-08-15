Eric THE BOYZ Resmi Teken Kontrak dengan Grid Entertainment, Siap Perluas Karier

JawaPos.com – Eric THE BOYZ memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya. Menurut laporan Dispatch, Eric telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Grid Entertainment.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi yang menyatakan bahwa mereka akan mendukung penuh aktivitas Eric di berbagai bidang, termasuk musik.

Kehadiran Eric menjadi tambahan baru bagi Grid Entertainment yang berkomitmen memberikan ruang bagi talenta tersebut untuk mengembangkan potensinya.

Agensi tersebut mengaku sangat senang dapat bekerja sama dengan Eric dan berencana menunjukkan berbagai sisi baru sang artis melalui beragam aktivitas. Dukungan penuh pun dijanjikan agar kemampuan Eric dapat semakin berkembang.

Eric sendiri menyambut langkah baru ini dengan optimisme. Ia mengatakan bahwa pengalaman dan pembelajaran selama beraktivitas bersama THE BOYZ akan menjadi bekal untuk memperlihatkan lebih banyak sisi serta kemungkinan baru dalam dirinya.

Eric juga meyakini hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa saling menghormati dapat menciptakan sinergi yang baik bersama agensi barunya.

Sejak debut bersama THE BOYZ pada 2017, Eric dikenal tidak hanya lewat kemampuan menari, tetapi juga mulai memperluas kemampuannya dalam rap dan penulisan lagu.

Perkembangannya membuat Eric memiliki modal kuat untuk mengeksplorasi dunia musik secara lebih luas.

Dispatch juga menyoroti potensinya di bidang penyiaran setelah ia mendapat pengakuan sebagai pendatang baru dalam kategori radio di MBC Entertainment Awards tahun lalu.