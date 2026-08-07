Baru Debut 6 Bulan, TUNEXX Siap Comeback Pertama dengan Album Baru

tunexx (x @revistakoreain

JawaPos.com – TUNEXX mengumumkan comeback pertama mereka sejak debut awal tahun ini.

Menurut Soompi, IST Entertainment mengonfirmasi bahwa grup beranggotakan tujuh orang tersebut akan merilis album baru pada September 2026, menandai kembalinya mereka ke industri musik setelah sekitar enam bulan sejak debut.

Dalam pernyataan resminya pada 5 Agustus, IST Entertainment mengungkapkan bahwa TUNEXX tengah mempersiapkan album baru yang akan memperlihatkan perkembangan mereka sebagai grup.

Agensi juga meminta penggemar untuk menantikan comeback perdana ini karena para member akan menunjukkan sisi yang lebih matang dibandingkan saat debut.

TUNEXX memulai perjalanan mereka di industri K-pop pada Maret 2026 lewat mini album pertama "SET BY US ONLY".

Lagu utama "Proof That I'm Alive" berhasil mencuri perhatian berkat perpaduan musik electronic hip-hop dan penampilan panggung yang energik, sekaligus memperkenalkan identitas grup kepada penggemar global.

Sejak menyelesaikan promosi debut, TUNEXX tetap aktif berinteraksi dengan penggemar melalui kanal YouTube resmi mereka.

Menurut Soompi, grup ini rutin menghadirkan reality show "First Time Ever: TUNEXX's First Moments Series" serta konten di balik layar bertajuk "TUNESIDE", yang semakin mempererat hubungan mereka dengan para penggemar.

Selain itu, beberapa anggota TUNEXX juga tampil dalam program survival "BOYS II PLANET", sehingga nama grup semakin dikenal publik.

Mengusung slogan "TUNE IN TO OUR FREQUENCY", TUNEXX berkomitmen menghadirkan musik dan penampilan yang mencerminkan warna khas mereka.

Pada comeback kali ini, grup tersebut disebut akan memperluas cerita dan identitas musikal yang telah dibangun sejak debut melalui konsep yang lebih matang dan performa yang semakin kuat.

Hingga saat ini, IST Entertainment masih merahasiakan detail album, konsep, maupun jadwal promosi TUNEXX.

Namun, menurut Soompi, berbagai konten teaser dan informasi terkait comeback akan dirilis secara bertahap menjelang perilisan album pada September mendatang, sehingga para penggemar dapat menantikan kejutan berikutnya dari grup rookie tersebut.