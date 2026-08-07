Stray Kids Ungkap Konsep THIS & THAT, Album Baru dengan Warna Musik Paling Beragam 

stray kids (x @straykidsglobal





JawaPos.com – Stray Kids membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat mini album THIS & THAT.

Dalam konferensi pers yang digelar di Conrad Hotel, Yeouido, Seoul, pada 6 Agustus, grup besutan JYP Entertainment itu mengungkap alasan memilih keluar dari zona nyaman dan menghadirkan konsep yang lebih santai namun tetap penuh eksperimen. Menurut Dispatch, album ini akan resmi dirilis pada 7 Agustus.

Meski telah memasuki tahun kesembilan sejak debut dan mencatat sejarah dengan delapan album berturut-turut menduduki puncak Billboard 200, Stray Kids memilih untuk tidak bermain aman.

Han mengungkapkan, bahwa mereka selalu tertarik mencoba hal baru karena proses bereksperimen terasa lebih menyenangkan dan memberi banyak pelajaran.

Sementara Changbin menambahkan bahwa kali ini Stray Kids ingin menunjukkan sisi yang lebih rileks, matang, dan percaya diri dibandingkan citra penuh energi yang selama ini melekat pada mereka.

Mini album THIS & THAT berisi delapan lagu yang kembali diproduseri sepenuhnya oleh 3RACHA.

Lagu utama berjudul THIS & THAT mengusung genre hip-hop dengan nuansa chill, dipadukan vokal yang lebih ringan dan lirik sederhana agar lebih mudah diterima pendengar.

Menurut Changbin dalam konferensi pers yang dilaporkan Dispatch, aransemen musiknya tetap eksperimental, tetapi dikemas dengan pendekatan yang lebih ramah bagi publik.

Album ini juga menampilkan spektrum musik yang luas, mulai dari hip-hop khas Stray Kids, EDM, pop bergaya 2000-an, hingga balada emosional.

Lagu-lagu seperti FARMING, After You, I Do, Way Out, dan That Day memperlihatkan keberanian grup mengeksplorasi berbagai genre.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah After You, lagu yang diawali dengan nuansa akustik sebelum berkembang menjadi musik EDM, konsep yang telah lama ingin diwujudkan oleh 3RACHA.

Tak hanya dari sisi musik, video musik THIS & THAT juga menghadirkan sentuhan budaya Korea melalui berbagai latar dan elemen visual yang akrab.

Seungmin, seperti dikutip Dispatch, berharap nuansa tersebut membuat karya Stray Kids terasa lebih dekat dengan pendengar.

Sementara lagu pra-rilis RUN IT menghadirkan kembali rap agresif yang mengingatkan penggemar pada era awal debut mereka, sedangkan That Day, yang seluruh liriknya ditulis Han, menawarkan kisah emosional yang terinspirasi dari sebuah drama.

Di tengah pencapaian global yang terus bertambah, para anggota menegaskan bahwa mereka tidak pernah menjadikan rekor sebagai tujuan utama.

Dilansir dari Dispatch, impian terbesar Stray Kids adalah memperlihatkan kualitas musik mereka kepada lebih banyak orang.

Setelah perilisan album, Stray Kids akan melanjutkan aktivitas global dengan menggelar festival STRAYCITY di tiga wilayah Amerika Latin bulan depan, sebelum tampil pada 29–30 Agustus di Stadion Nasional Tokyo sebagai artis pria internasional pertama yang menggelar konser di venue ikonik tersebut.