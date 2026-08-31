Marvel Rilis 'Avengers: Endgame Encore', Ada Adegan Eksklusif dari 'Avengers: Doomsday' 

Avangers (dispatch)
JawaPos.com – 'Avengers: Endgame' kembali ke layar lebar dengan kejutan baru untuk para penggemar Marvel.
Menurut laporan Dispatch, Walt Disney Company Korea mengumumkan pada 26 Agustus bahwa film fenomenal tersebut akan dirilis ulang dalam format baru yang disebut “Infinity Version”. Versi ini diberi judul 'Avengers: Endgame Encore' dan dijadwalkan hadir di bioskop pada 23 September mendatang.
Namun yang membuat perilisan ulang ini semakin menarik adalah adanya tambahan materi dari proyek Marvel berikutnya, 'Avengers: Doomsday'.
Mengutip media Amerika The Playlist, sejumlah adegan dari film tersebut disebut telah dimasukkan ke dalam versi terbaru 'Endgame'.
Distributor sendiri menggambarkan materi tambahan tersebut sebagai “first reveal of exclusive footage”, meski belum diketahui secara pasti isi keseluruhan cuplikan yang ditambahkan.
Perubahan durasi juga menjadi petunjuk mengenai adanya materi baru. Versi bioskop 'Avengers: Endgame' yang dirilis pada 2019 memiliki durasi sekitar 181 menit, sedangkan versi Encore tercatat mencapai 185 menit.
Artinya, terdapat tambahan sekitar empat menit. Namun, hingga kini belum diketahui apakah seluruh tambahan tersebut berasal dari 'Avengers: Doomsday' atau turut mencakup materi lainnya.
Kabar tersebut tentu membuat penggemar Marvel semakin antusias, terlebih 'Avengers: Endgame' memiliki catatan luar biasa dalam sejarah box office.
Film yang menjadi penutup Infinity Saga tersebut sempat menjadi film dengan pendapatan terbesar di dunia setelah perilisan perdananya.
Bahkan bertahun-tahun setelah tayang, film ini masih bertahan di posisi kedua dalam daftar box office global sepanjang masa dan menjadi film asing terlaris di Korea Selatan dengan jumlah penonton sekitar 13,97 juta.
Antusiasme terhadap versi Encore juga semakin besar karena Robert Downey Jr. akan kembali ke Marvel Cinematic Universe melalui 'Avengers: Doomsday'.
Namun, kali ini ia tidak kembali sebagai Tony Stark/Iron Man. Sang aktor akan memerankan Doctor Doom, salah satu karakter penting yang diperkirakan memiliki peran besar dalam perkembangan cerita MCU berikutnya.
Kehadiran cuplikan 'Doomsday' dalam perilisan ulang 'Endgame' pun berpotensi memberikan petunjuk awal mengenai era baru tersebut.
Dengan tambahan materi eksklusif dan durasi yang sedikit lebih panjang, 'Avengers: Endgame Encore' bukan sekadar pemutaran ulang nostalgia.
Bagi Marvel fans, empat menit tambahan tersebut bisa menjadi potongan penting menuju masa depan MCU. Film ini akan kembali hadir di bioskop mulai 23 September 2026, sehingga penggemar hanya perlu menunggu beberapa pekan untuk mengetahui kejutan yang disiapkan Marvel.
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Jawa Pos
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