Netflix Ganti Pimpinan Konten di Tengah PHK Besar-besaran dan Tekanan Pertumbuhan Penonton

icon netflix (x @cosmic_marvel)

JawaPos.com - Netflix umumkan perubahan besar dalam jajaran pimpinan perusahaan dengan kepergian Bela Bajaria, Chief Content Officer yang telah bekerja di platform streaming tersebut selama hampir satu dekade.

Pengumuman pada 15 Oktober 2026 itu muncul di tengah restrukturisasi perusahaan dan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.000 karyawan.

Posisi Bajaria akan digantikan oleh Peter Rice, mantan eksekutif Disney dan Fox yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam industri film dan televisi.

Menurut laporan Variety, kepergian Bajaria terjadi ketika Netflix menghadapi tekanan untuk meningkatkan jumlah penonton dan menghasilkan lebih banyak program yang mampu menarik perhatian global.

Meskipun perusahaan masih menjadi pemimpin dalam layanan streaming berbayar, pertumbuhan keterlibatan penonton melambat dan persaingan dengan platform lain semakin ketat.

Namun, Netflix belum secara terbuka menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi alasan resmi kepergian Bajaria.

Bajaria bergabung dengan Netflix pada 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden Universal Television.

Ia kemudian dipercaya menjadi Chief Content Officer pada 2023 dan memimpin strategi konten global, mulai dari serial, film, dokumenter, hingga program hiburan tanpa naskah.

Selama masa kepemimpinannya, Netflix memperluas produksi internasional, mengembangkan acara siaran langsung dan olahraga, serta menghadirkan sejumlah judul populer seperti Squid Game, Bridgerton, Wednesday, dan film animasi KPop Demon Hunters.

Untuk mengisi posisi tersebut, Netflix menunjuk Peter Rice yang akan mulai menjabat pada 26 Oktober 2026. Sebelum bergabung dengan Netflix, Rice pernah memimpin Walt Disney Television dan menjabat sebagai pimpinan Fox Networks Group.

Pengalamannya mencakup pengembangan berbagai program televisi serta film, termasuk Slumdog Millionaire, Little Miss Sunshine, dan Juno.

Co-CEO Netflix Ted Sarandos memuji kemampuan bisnis Rice, hubungannya dengan para kreator, serta pengalamannya dalam mengelola produksi berskala besar.

Pergantian kepemimpinan ini juga berlangsung setelah Netflix mengumumkan pengurangan sekitar enam persen tenaga kerjanya.