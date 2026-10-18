Jadi Sorotan, Video Musik BAD Milik ATEEZ Berhasil Raih 100 Juta Penayangan

JawaPos.com - Namanya sedang naik daun, boygrup Korea ATEEZ telah meraih prestasi dengan karyanya yang berjudul BAD.

Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), karya yang disukai penggemar tersebut kabarnya berhasil melampaui angka 100 juta penayangan di YouTube

Sebelumnya ada karya mereka lainnya pernah meraih 100 juta penayangan , seperti WONDERLAND, BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS).

Ada juga karya yang lain juga berhasil meraih antusiasme luar biasa dari penggemar yaitu Crazy Form, Answer, dan Ice On My Teeth.

Melejit dengan karya-karyanya, ATEEZ pertama kali merilis video musik untuk BAD pada tanggal 26 Juni pukul 13.00 KST.

Seperti yang diketahui, lagu tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan 21 hari untuk mencapai tonggak sejarah ini.

Berbakat di bidang akting, ada beberapa anggota ATEEZ, Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho pernah bermain dalam drama Imitation.