Jadi Sorotan, Video Musik BAD Milik ATEEZ Berhasil Raih 100 Juta Penayangan

ATEEZ. (Soompi)
JawaPos.com - Namanya sedang naik daun, boygrup Korea ATEEZ telah meraih prestasi dengan karyanya yang berjudul BAD.
Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), karya yang disukai penggemar tersebut kabarnya berhasil melampaui angka 100 juta penayangan di YouTube
Sebelumnya ada karya mereka lainnya pernah meraih 100 juta penayangan , seperti WONDERLAND, BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS).
Ada juga karya yang lain juga berhasil meraih antusiasme luar biasa dari penggemar yaitu Crazy Form, Answer, dan Ice On My Teeth.
Melejit dengan karya-karyanya, ATEEZ pertama kali merilis video musik untuk BAD pada tanggal 26 Juni pukul 13.00 KST.
Seperti yang diketahui, lagu tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan 21 hari untuk mencapai tonggak sejarah ini.
Berbakat di bidang akting, ada beberapa anggota ATEEZ, Yunho, San, Seonghwa, dan Jongho pernah bermain dalam drama Imitation.
ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
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