Komposer Avatar: Fire and Ash Soroti Ancaman AI, Tegaskan Musik Film Butuh Sentuhan Manusia

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JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin memengaruhi industri hiburan, termasuk proses pembuatan musik untuk film.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam World Soundtrack Awards (WSA) Film Music Days 2026 di Ghent, Belgia.

Simon Franglen, komposer musik film Avatar: Fire and Ash, bersama sejumlah komposer lainnya menyuarakan kekhawatiran mengenai penggunaan AI dan dampaknya terhadap masa depan profesi pencipta musik.

Menurut laporan Variety, Franglen menegaskan bahwa karya komposer dan musisi memiliki nilai yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari panel bertajuk The Corporatisation of Screen Music: Saving the Human Composer, yang membahas meningkatnya penggunaan AI dalam produksi musik serta tekanan komersial yang dihadapi para pekerja kreatif.

Panel yang berlangsung pada 10 Oktober 2026 itu juga menghadirkan komposer Martin Phipps dan Adiescar Chase, serta Darrell Alexander dari COOL Music Group.

Mereka membahas bagaimana AI dapat menghasilkan musik yang layak digunakan hanya dalam hitungan menit.

Teknologi ini berpotensi memangkas waktu dan biaya produksi, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai penghargaan terhadap kreativitas manusia dan keberlangsungan pekerjaan para komposer profesional.

Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah penggunaan AI secara bertahap dalam berbagai jenis produksi, mulai dari dokumenter, iklan, program televisi, hingga film dan gim.

Jika keputusan produksi semakin didasarkan pada efisiensi biaya, komposer manusia berisiko kehilangan kesempatan untuk menciptakan karya orisinal.

Para panelis juga menyoroti kemungkinan profesi komposer berubah menjadi sekadar operator yang memberikan instruksi kepada sistem AI, alih-alih menjadi pencipta dengan identitas artistik sendiri.

Selain persoalan pekerjaan, penggunaan AI dalam musik film turut menimbulkan perdebatan tentang hak cipta. Sistem AI dilatih menggunakan berbagai materi yang telah tersedia, sehingga muncul pertanyaan mengenai perlindungan karya asli dan persetujuan para penciptanya.

European Composer & Songwriter Alliance (ECSA) turut mengangkat isu tersebut, termasuk pengaruh regulasi Eropa dan layanan streaming terhadap hak serta penghasilan komposer.