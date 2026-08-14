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Aulia Ramadhani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.51 WIB

Gun-il Keluar Grup, Xdinary Heroes Batalkan Penampilannya di Summer Sonic 2026

Xdinary Heroes. (Soompi) - Image

Xdinary Heroes. (Soompi)

JawaPos.com – Belakangan ini, grup asal Korea Xdinary Heroes tidak akan lagi tampil di festival musik Jepang, Summer Sonic 2026.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (14/8), menjadi perbincangan, pihak Summer Sonic 2026 mengumumkan melalui akun media sosial resmi.

Hanya satu hari sebelum acara festival di Tokyo berlangsung, ternyata Xdinary Heroes telah membatalkan penampilan mereka

Adapun pihak penyelenggara mengungkap, “Kami telah menerima permintaan dari agensi artis untuk mundur dari daftar penampil, sehingga penampilan Xdinary Heroes pun dibatalkan.”

Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penggemar yang telah menantikan penampilan mereka.

Mereka kemudian menambahkan, “Tidak akan ada artis pengganti setelah pembatalan penampilan Xdinary Heroes.”

Seperti yang diketahui, Xdinary Heroes dijadwalkan untuk tampil di Pacific Stage, Makuhari Messe, Tokyo pada tanggal 14 Agustus dan di Massive Stage, Maishima Sports Island, Osaka.

Penampilan mereka menjadi bagian dari rangkaian acara Summer Sonic 2026, yang tentunya telah banyak penggemar yang menunggu.

Editor: Novia Tri Astuti
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