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Meuthia Nabila
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Gunil Meninggalkan Posisinya Sebagai Drummer di Xdinary Heroes

Gunil keluar dari band Xdinary Heroes / Foto : JYP Entertainment

 

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari band Xdinary Heroes, drummer  mereka yaitu Gunil resmi meninggalkan grup.
 
Pada tanggal 13 Agustus, JYP Entertainment selaku agensi Xdinary Heroes merilis pernyataan tersebut.
 
"Halo, ini JYP Entertainment.
 
Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada para penggemar yang senantiasa menyayangi dan mendukung Xdinary Heroes, dan kami hadir untuk memberikan informasi terkini mengenai aktivitas anggota Gunil di masa mendatang.
 
Terkait permasalahan yang melibatkan anggota Gunil baru-baru ini, agensi kami menyadari sepenuhnya keseriusan situasi tersebut dan telah melakukan diskusi mendalam serta menyeluruh, dari berbagai sisi bersama sang artis. 
 
Hasilnya, kami memutuskan bahwa ia tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas grup, dan kami telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya.
 
Oleh karena itu, kami informasikan bahwa perhari ini, jika Gunil telah mengundurkan diri dari Xdinary Heroes dan akan mengakhiri kegiatannya bersama grup tersebut.
 
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar dengan berita yang mendadak ini.
 
Kedepannya, Xdinary Heroes akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup dengan lima anggota. 
 
Agensi kami akan terus memberikan dukungan penuh dan maksimal dalam segala aspek, untuk memastikan para anggota dapat fokus pada kegiatan musik mereka dalam lingkungan yang stabil.

Terima kasih."
 
Dikutip dari Soompi, baru-baru ini seorang individu yang diidentifikasi sebagai 'A' mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gunil.
 
Bukan hanya mengaku sebagai mantan kekasih, A juga mengunggah pernyataan di sebuah komunitas daring yang mengungkap berbagai komentar pria tersebut, termasuk makian Gunil terhadap penggemar.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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