Kwon Yuri Tinggalkan SM Entertainment Setelah 19 Tahun, Tetap Lanjutkan Aktivitas Bersama Girls' Generation

kwon yuri (x @koreanupdates)
JawaPos.com – Kwon Yuri mengakhiri perjalanan panjangnya bersama SM Entertainment setelah hampir dua dekade bersama agensi tersebut.
Menurut laporan Dispatch, SM Entertainment mengumumkan pada 31 Juli bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak eksklusif Yuri per 31 Agustus, setelah melalui diskusi yang mendalam.
Para penggemar tidak perlu khawatir dengan masa depan Girls' Generation atau SNSD. Dalam pernyataan resminya, SM Entertainment menegaskan bahwa Yuri akan tetap melanjutkan aktivitas sebagai anggota Girls' Generation tanpa perubahan.
Dengan demikian, perpisahan ini hanya berlaku untuk hubungan manajemen, bukan keanggotaannya di grup legendaris tersebut.
SM Entertainment menyebut perjalanan bersama sang artis sebagai momen yang berharga, sejak debutnya bersama Girls' Generation pada 2007 hingga menjadi salah satu ikon penyebaran gelombang K-pop ke dunia.
Selain sukses sebagai idol, Yuri juga dinilai menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai aktris, bintang variety show, hingga pembawa acara.
Dalam pernyataan resminya, SM Entertainment mengatakan, "Kami berterima kasih kepada Kwon Yuri yang telah menunjukkan penampilan luar biasa sebagai all-rounder artist di berbagai bidang, termasuk musik, akting, variety show, dan MC.
Kami akan terus mendukung perjalanan barunya." Pernyataan tersebut menjadi penutup hubungan kerja sama yang telah terjalin selama hampir dua dekade.
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