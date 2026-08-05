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Meuthia Nabila
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.29 WIB

Ada Grup Hingga Solo, Berikut Daftar Artis SM Entertainment yang Comeback di Paruh Akhir Tahun 2026

SM Entertainment

 

JawaPos.com - SM Entertainment akhirnya telah mengumumkan jajaran artisnya untuk comeback untuk paruh kedua tahun 2026.
 
Pada tanggal 5 Agustus, SM Entertainment membagikan hasil kinerja bisnisnya untuk kuartal kedua tahun 2026.
 
Laporan tersebut mencakup, pratinjau perilisan musik mendatang untuk sisa tahun 2026.
 
Sub unit terbaru Girls’ Generation yaitu Girls’ Generation HRS (Hyoyeon, Yuri, Sooyoung), dijadwalkan untuk debut dengan sebuah lagu pada kuartal ketiga. 
 
Bersamaan dengan itu, full album studio NCT 127 serta album mini dari Minho dan WayV juga akan dirilis pada kuartal ketiga tahun ini.
 
Kuartal keempat juga dipenuhi dengan beragam aktivitas mulai dari grup hingga solois.
 
Daftar tersebut mencantumkan full album studio dari Yesung Super Junior, Taeyeon Girls’ Generation, Jaehyun NCT, dan NCT DREAM.
 
Selain itu, ada mini album dari Changmin TVXQ, Xiaojun WayV atau NCT, NCT WISH, sub unit EXO, dan sebuah singel dari grup Hearts2Hearts. 
 
Ditambah dengan RIIZE, yang dijadwalkan untuk melakukan comeback pada kuartal keempat tahun ini.
 
Dikutip dari Soompi, SM Entertainment juga memiliki jadwal padat di sektor konser, termasuk tur dunia baru aespa, tur fan meeting NCT WISH.
 
Serta tur dunia untuk Yunho, Super Junior-83z, Yesung, Ryeowook, NCT 127, hingga WayV.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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