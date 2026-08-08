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Aulia Ramadhani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.38 WIB

SM Entertainment Infokan Comeback Artisnya di 2026, NCT 127 Rilis Album?

Artis SM Entertainment. Sumber foto: Soompi - Image

Artis SM Entertainment. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Agensi Korea terkenal SM Entertainment, belakangan ini mengumumkan kegiatan comeback daftar artis untuk paruh kedua tahun 2026

Dikutip dari Soompi, Sabtu (8/8), mereka mengungkap laporan kinerja bisnis untuk kuartal kedua tahun 2026, berisi  gambaran awal mengenai perilisan musik mendatang untuk sisa tahun ini.

Kabarnya Sub-unit Girls’ Generation, Girls’ Generation-HRS (yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung), dijadwalkan untuk debut dengan sebuah single pada kuartal ketiga.

Tak hanya itu, untuk album studio lengkap NCT 127 serta album mini dari Minho dan WayV akan dirilis pada kuartal ketiga tahun ini.

Menarik perhatian penggemar, kuartal keempat juga dipenuhi dengan beragam aktivitas, album studio lengkap dari Yesung, Taeyeon, Jaehyun, dan NCT DREAM.

Akan ada juga album mini dari Changmin, Xiaojun, NCT WISH, dan sub-unit EXO, serta sebuah single dari grup Hearts2Hearts.

Untuk boygrup RIIZE dijadwalkan melakukan comeback pada kuartal keempat tahun ini, yang menuai antusiasme tersendiri

SM juga memiliki jadwal padat di sektor konser, termasuk tur global baru aespa, tur fan meeting untuk NCT WISH.

Adapun kegiatan tur dunia yang digelar Yunho, Super Junior-83z, Yesung, Ryeowook, NCT 127, dan WayV.

Salah satu anggota Girls’ Generation yaitu Sooyoung, terbukti sukses berperan dalam IDOL I yang memikat perhatian.

Editor: Hanny Suwindari
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