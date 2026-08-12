Ha Young Terlibat Kontroversi Terkait Kakeknya, Pihak Drama The Long Shot Trial Angkat Bicara

Ha Young, Lee Je Hoon. (Soompi)
JawaPos.com – Memicu perdebatan, aktris Korea Ha Young baru-baru ini terungkap,bahwa kakek buyutnya, dokter Ahn Sang Ho, tercatat sebagai anggota dewan sebuah organisasi pro-Jepang pada tahun 1916.
Dikutip dari Soompi, Rabu (12/8), hal ini membuat spekulasi serta kontroversi berkembang di kalangan netizen, mengakibatkan pertanyaan tentang proyek mendatangnya.
Kemudian perwakilan dari drama mendatangnya, SBS menyatakan, "The Long Shot Trial telah menyelesaikan sebagian besar proses syuting.”
Tim produksi memohon pengertian karena sulit untuk memberikan rincian spesifik mengenai jumlah bagian yang telah direkam atau perkembangan produksi yang tepat saat ini.
Mereka menyebut, masalah ini telah diketahui dan memantau perkembangan situasinya dengan cermat, jika ada pembaruan informasi, kami akan menyampaikannya.
Dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027, drama SBS The Long Shot Trial memiliki genre komedi, tentang dunia hukum.
Menghadirkan kisah bagaimana anggota firma hukum yang unik dan beragam, drama ini dipimpin oleh Kwon Baek (Lee Je Hoon).
Ia adalah seorang mantan pengacara yang kini bekerja sebagai manajer firma hukum, bersama-sama, mereka menemukan cara-cara tak lazim.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ