Ha Young Terlibat Kontroversi Terkait Kakeknya, Pihak Drama The Long Shot Trial Angkat Bicara

JawaPos.com – Memicu perdebatan, aktris Korea Ha Young baru-baru ini terungkap,bahwa kakek buyutnya, dokter Ahn Sang Ho, tercatat sebagai anggota dewan sebuah organisasi pro-Jepang pada tahun 1916.

Dikutip dari Soompi, Rabu (12/8), hal ini membuat spekulasi serta kontroversi berkembang di kalangan netizen, mengakibatkan pertanyaan tentang proyek mendatangnya.

Kemudian perwakilan dari drama mendatangnya, SBS menyatakan, "The Long Shot Trial telah menyelesaikan sebagian besar proses syuting.”

Tim produksi memohon pengertian karena sulit untuk memberikan rincian spesifik mengenai jumlah bagian yang telah direkam atau perkembangan produksi yang tepat saat ini.

Mereka menyebut, masalah ini telah diketahui dan memantau perkembangan situasinya dengan cermat, jika ada pembaruan informasi, kami akan menyampaikannya.

Dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027, drama SBS The Long Shot Trial memiliki genre komedi, tentang dunia hukum.

Menghadirkan kisah bagaimana anggota firma hukum yang unik dan beragam, drama ini dipimpin oleh Kwon Baek (Lee Je Hoon).