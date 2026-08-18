Ha Young Minta Maaf atas Riwayat Pro-Jepang Kakek Buyut, Akui Sempat Tak Paham Sejarah Keluarga

JawaPos.com – Ha Young akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara langsung terkait kontroversi riwayat kakek buyutnya.

Mengutip laporan Dispatch, Ha Young mengunggah surat tulisan tangan melalui media sosial. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan penyesalan karena pernah membicarakan sejarah keluarganya tanpa memahami sepenuhnya konteks sejarah yang terjadi pada masa pendudukan Jepang.

Ha Young mengaku baru mengetahui dugaan aktivitas pro-Jepang kakek buyutnya setelah kontroversi mencuat dan dirinya melakukan penelusuran terhadap berbagai materi.

Ia menyadari bahwa ketidaktahuannya bukan alasan untuk mengabaikan atau menganggap ringan catatan sejarah tersebut.

Ha Young juga meminta maaf sebagai keturunan dan mengakui bahwa sebelumnya ia pernah menceritakan sosok kakek buyutnya sebagai bagian dari kebanggaan keluarga tanpa memiliki pemahaman sejarah yang memadai.

Kontroversi bermula setelah Ha Young beberapa kali membicarakan latar belakang keluarganya dalam sejumlah program variety. Ia menyebut keluarganya memiliki empat generasi dokter dan pernah menceritakan sejarah medis kakek buyutnya yang berkaitan dengan Kaisar Gojong.

Meski Ha Young tidak menyebut nama secara langsung, setelah siaran muncul klaim bahwa sosok tersebut adalah Ahn Sang-ho, seorang dokter yang aktif pada masa pendudukan Jepang.