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Aulia Ramadhani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.46 WIB

Bertajuk ‘Revival Man: The Red’, Film Terbaru Koo Kyo Hwan Tayang dalam Waktu Dekat

Koo Kyo Hwan. Sumber Foto: Soompi - Image

Koo Kyo Hwan. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Tayang di bioskop pada tanggal 30 September, film Korea yang diperankan Koo Kyo Hwan, ‘Revival Man: The Red’ telah ditunggu penonton.

Dikutip dari Soompi, Kamis (20/8), telah merilis teaser pertamanya, film ini mengisahkan tentang Seok Hwan (Koo Kyo Hwan).

Ia merupakan seorang pengangguran yang sedang mencari kerja dan hanya bermodalkan rasa percaya diri tinggi.

Tiba-tiba dirinya memiliki kemampuan untuk hidup kembali 72 jam kemudian dan saat ia mulai memahami kekuatan luar biasa tersebut, ia pun menjadi target pengejaran misterius.

Teaser yang baru dirilis ini memperlihatkan Seok Hwan membuka matanya dengan tenang, tiga hari setelah tewas akibat serangan penyerang tak dikenal.

Dalam teaser memperlihatkan Seok Hwan yang menjadi semakin kuat setiap kali ia bangkit dari kematian.

Tertulis ‘72 jam setelah kematian, dia hidup kembali,’ memberikan gambaran sekilas mengenai kemampuan luar biasanya.

Saat Seok Hwan dikejar oleh pihak-pihak yang mengetahui kemampuannya untuk bangkit kembali, rangkaian peristiwa dinamis yang terjadi semakin meningkatkan antusiasme penonton.

"Apa caraku mati salah? Kenapa leherku kaku sekali?" yang dipadukan dengan pesona santai khas Koo Kyo Hwan, juga mengisyaratkan lahirnya karakter yang unik dan tiada duanya.

Adapun penampilan Koo Kyo Hwan dalam Once We Were Us juga menarik perhatia yang langsung menjadi pembicaraan hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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