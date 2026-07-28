Poster Perdana Resurrection Man: The Red Dirilis, Koo Kyo Hwan Siap Sajikan Aksi Tanpa Batas

JawaPos.com – Koo Kyo Hwan kembali ke layar lebar lewat film Resurrection Man: The Red. Dikutip dari dispatch, film tersebut akan tayang di bioskop pada bulan depan.

Menggabungkan aksi, fantasi, dan komedi, film ini menjanjikan pengalaman berbeda dengan konsep tokoh utama yang justru menjadi semakin kuat setiap kali kembali dari kematian.

Film Resurrection Man: The Red mengisahkan Seok Hwan, seorang pencari kerja yang hanya memiliki rasa percaya diri tinggi meski belum memiliki pencapaian berarti.

Hidupnya berubah drastis ketika ia memperoleh kemampuan misterius untuk hidup kembali tepat 72 jam setelah meninggal, membuatnya terjebak dalam rangkaian peristiwa berbahaya yang menguji keberanian sekaligus tekadnya.

Melalui karakter Seok Hwan, Koo Kyo Hwan untuk pertama kalinya menampilkan aksi laga dalam skala yang lebih besar.

Setiap kali bangkit dari kematian, kemampuan bertarung tokohnya berkembang semakin kuat, menghadirkan adegan pertarungan yang lebih intens dan penuh kejutan.

Konsep tersebut menjadi daya tarik utama film karena menghadirkan aksi yang terus meningkat seiring berjalannya cerita.

Film ini juga diperkuat oleh jajaran pemain berbakat, seperti Shin Seung Ho, Kang Ki Young, dan Kim Si A, yang akan menambah dinamika cerita.