Apakah Oh Jung Se, Han Ji Min dan Koo Kyo Hwan Akan Bersatu dalam Film Baru Bertajuk Typhoon?

Oh Jung Se, Han Ji Min dan Koo Kyo Hwan (Soompi)
JawaPos.com - Pemeran Stove League, Oh Jung Se kabarnya segera kembali berkolaborasi dengan Koo Kyo Hwan dalam film Korea baru.
Dilansir dari Soompi, Minggu (14/6), ia akan bertemu dengan lawan mainnya di We Are All Trying Here, yaitu Oh Jung Se.
Agensi Oh Jung Se, Prain TPC, secara resmi mengumumkan, "Artis kami telah menerima tawaran peran untuk film 'Typhoon' dan saat ini sedang mempertimbangkannya dengan prospek yang baik."
Disutradarai oleh Lee Jung Ho, Typhoon menceritakan kisah pasangan suami istri yang menyatakan rencana perceraian mereka di sebuah pemakaman.
Namun, mereka memulai perjalanan tak terduga untuk bertahan hidup bersama setelah terjebak dalam topan mematikan.
Rencananya, film ini akan menangkap perjalanan dua orang yang percaya bahwa mereka saling mengenal dengan baik ketika menghadapi sifat sebenarnya dari hubungan mereka di tengah bencana.
Belum ada kepastian, namun Han Ji Min dan Koo Kyo Hwan dikabarkan akan memerankan peran utama sebagai Jae Yi dan Jin Mo.
Menariknya, Oh Jung Se dan Koo Kyo Hwan baru-baru ini beradu akting dalam drama JTBC, We Are All Trying Here.
Lama berkecimpung di dunia akting, Oh Jung Se juga muncul dalam drama yang sedang tayang Fifties Professionals di Viki.
Hadirkan keseruan, drama ini menceritakan tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya dan diasingkan ke pulau terpencil.
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