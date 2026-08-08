BLACKPINK Dinilai Tidak Terasa Seperti Grup yang Sama Setelah Aktivitas Solo Semakin Dominan

JawaPos.com – YouTuber Korea Selatan Malwang kembali menjadi sorotan setelah komentarnya mengenai BLACKPINK yang dinilai lebih berfokus pada aktivitas solo kembali beredar di media sosial.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (8/8), Malwang yang dikenal sebagai penggemar BLACKPINK atau BLINK menyebut grup tersebut kini “tidak terasa seperti grup yang sama lagi” karena setiap anggota lebih banyak menjalankan kegiatan individu.

Pernyataan tersebut kembali menjadi perbincangan di tengah kritik penggemar terhadap persiapan perayaan 10 tahun BLACKPINK yang digelar YG Entertainment.

Malwang mengungkapkan bahwa dirinya telah menghadiri tiga konser BLACKPINK dan menganggap dirinya sebagai BLINK yang setia. Namun, ia mengaku mulai merasakan perubahan dalam aktivitas grup karena para anggota lebih banyak berfokus pada karier masing-masing.

Malwang beranggapan kondisi tersebut berpotensi mengecewakan penggemar yang lebih menyukai BLACKPINK ketika tampil sebagai sebuah grup.

Malwang juga memberikan pandangannya terhadap lagu utama BLACKPINK berjudul “GO” yang dirilis pada Februari 2026.

Malwang menilai lagu tersebut terdengar seperti produksi massal yang dirancang untuk meraih kesuksesan komersial secara global, meskipun pernyataan tersebut disampaikan sebagai pendapat pribadi.

BLACKPINK memperbarui kontrak dengan YG Entertainment untuk aktivitas grup pada Desember 2023, sementara keempat anggotanya menjalankan karier solo melalui agensi masing-masing. Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tetap aktif dalam musik, akting, mode, serta berbagai proyek global di luar kegiatan grup.