BLACKPINK Lengkap! Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa Konfirmasi Hadir di Perayaan 10 Tahun Debut

BLACKPINK (x @kchartsmaster)
JawaPos.com - Kabar yang dinantikan BLINK akhirnya terjawab. Menurut Soompi, keempat anggota BLACKPINK—Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa—dipastikan akan menghadiri acara spesial untuk merayakan 10 tahun debut grup.
Kepastian ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang sempat beredar mengenai kehadiran para member dalam momen bersejarah tersebut.
THEBLACKLABEL membantah rumor yang menyebut Rosé kemungkinan tidak dapat menghadiri acara anniversary karena benturan jadwal.
Dengan pengumuman terbaru tersebut, seluruh anggota dipastikan telah menyesuaikan agenda masing-masing agar dapat berkumpul bersama para penggemar dalam perayaan satu dekade perjalanan BLACKPINK.
Acara spesial ulang tahun ke-10 BLACKPINK dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026 di Seoul.
Acara ini menjadi bentuk apresiasi kepada BLINK yang telah mendampingi perjalanan grup sejak debut pada 2016.
Selain sesi pertemuan dengan penggemar, YG juga menyiapkan berbagai program khusus untuk memperingati tonggak penting tersebut.
Perayaan anniversary ini menjadi momen yang sangat dinantikan mengingat keempat member kini juga aktif menjalani karier solo di bidang musik, akting, maupun aktivitas global lainnya.
Meski memiliki jadwal yang padat, mereka tetap meluangkan waktu untuk merayakan hari istimewa bersama sebagai BLACKPINK, menunjukkan komitmen terhadap grup dan para penggemar.
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