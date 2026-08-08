Keempat Anggota BLACKPINK Dipastikan Hadir dalam Meet & Greet Perayaan Satu Dekade Debut

BLACKPINK (Instagram @blackpinkofficial)
JawaPos.com – BLACKPINK memastikan keempat anggotanya, Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, akan hadir dalam acara Meet & Greet perayaan ulang tahun ke-10 grup tersebut.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (8/8), YG Entertainment mengonfirmasi kehadiran seluruh anggota pada 7 Agustus, sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan absennya salah satu anggota.
Konfirmasi YG Entertainment disampaikan setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa beberapa anggota mungkin tidak dapat hadir karena kesibukan masing-masing.
Sebelumnya, agensi hanya menyatakan bahwa anggota yang memiliki jadwal memungkinkan akan menghadiri acara tersebut sehingga memicu kekhawatiran di kalangan penggemar.
Pernyataan terbaru memastikan Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa akan berkumpul dalam acara perayaan tersebut.
Spekulasi semakin berkembang setelah Rosé terlihat berada di Amerika Serikat sehingga penggemar mempertanyakan kemungkinan kehadirannya di Seoul.
THEBLACKLABEL kemudian menegaskan bahwa Rosé telah memprioritaskan perayaan ulang tahun BLACKPINK sejak jauh hari dan menyesuaikan jadwalnya untuk menghadiri acara tersebut.
Sementara itu, rumor mengenai ketidakhadiran Lisa akibat bentrokan jadwal juga telah terbantahkan setelah YG Entertainment memberikan konfirmasi resmi.
Kehadiran lengkap keempat anggota menjadi kabar melegakan bagi penggemar yang berharap BLACKPINK merayakan satu dekade perjalanan mereka sebagai sebuah grup secara utuh.
Acara Meet & Greet tersebut menjadi salah satu kegiatan resmi BLACKPINK dalam rangka memperingati 10 tahun sejak debut dan akan diikuti oleh sejumlah penggemar terpilih.
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