THEBLACKLABEL Bantah Rumor Rosé Absen di Perayaan 10 Tahun BLACKPINK

JawaPos.com – Rumor mengenai kehadiran Rosé dalam perayaan ulang tahun ke-10 BLACKPINK akhirnya mendapat jawaban resmi.

Menurut Soompi, THEBLACKLABEL merilis pernyataan pada 7 Agustus untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait jadwal pribadi Rosé dan rumor yang menyebut ia tidak akan menghadiri acara spesial grup tersebut.

THEBLACKLABEL menegaskan bahwa kabar yang beredar merupakan informasi yang tidak terverifikasi.

Agensi menjelaskan bahwa sejak jauh hari Rosé telah menjadikan perayaan satu dekade debut BLACKPINK sebagai prioritas utama.

Seluruh jadwalnya telah diatur dan dikonfirmasi lebih awal agar ia dapat menghabiskan momen bersejarah tersebut bersama para penggemar.

THEBLACKLABEL juga mengungkapkan bahwa mereka terus melakukan koordinasi agar Rosé dapat menghadiri acara penting tersebut tanpa kendala.

Agensi kemudian meminta publik untuk tidak menyebarkan kritik maupun kesimpulan berdasarkan spekulasi sepihak yang belum terbukti kebenarannya, sekaligus menegaskan komitmennya dalam melindungi sang artis.

Rumor ini mencuat setelah beredar laporan yang menyebut Rosé terlihat berada di Los Angeles, Amerika Serikat.

Hal itu memicu dugaan di kalangan penggemar bahwa penyanyi tersebut mungkin akan melewatkan perayaan ulang tahun ke-10 BLACKPINK.