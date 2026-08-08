Stray Kids Tanggapi Spekulasi Grammy 2027 Setelah BTS Tolak Pengajuan Nominasi

JawaPos.com – Stray Kids untuk pertama kalinya menanggapi spekulasi mengenai Grammy Awards 2027 setelah BTS memutuskan tidak mengajukan album mereka untuk kategori Best Asian Pop Performance.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Sabtu (8/8), Dalam konferensi pers di Seoul pada 6 Agustus untuk memperkenalkan mini album terbaru, THIS & THAT, Stray Kids menegaskan bahwa musik tetap menjadi prioritas utama mereka.

Stray Kids memilih tidak terlalu memikirkan peluang penghargaan dan lebih berfokus pada karya yang mencerminkan identitas musik mereka.

Para anggota Stray Kids mengatakan mereka ingin terus menceritakan kisah dan mengekspresikan identitas melalui musik tanpa terlalu memikirkan pandangan publik.

Bagi Stray Kids, penghargaan bukanlah tujuan utama karena mereka lebih mengutamakan kemampuan menciptakan lagu yang dapat memberikan makna dan membangun hubungan emosional dengan pendengar.

Sebelumnya, BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan album Arirang dalam kategori Best Asian Pop Performance yang baru diperkenalkan Recording Academy.

BTS menilai musik seharusnya tidak dipisahkan berdasarkan bahasa atau wilayah geografis, sehingga keputusan tersebut memicu perdebatan mengenai cara penghargaan internasional mengakui musisi Asia.

Setelah BTS tidak mengajukan nominasi, Stray Kids menjadi salah satu nama yang paling sering muncul dalam prediksi awal kandidat Grammy 2027.

Spekulasi tersebut turut didukung pencapaian Stray Kids di Amerika Serikat, termasuk menjadi artis pertama yang menempatkan delapan album berturut-turut di posisi puncak Billboard 200.