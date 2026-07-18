Stray Kids Rilis Teaser 'FARMING', Comeback Makin Dinantikan 

stray kids (x @popplanet_

JawaPos.com – Stray Kids membuat antusiasme penggemar memanas menjelang comeback dengan merilis teaser terbaru untuk mini album THIS & THAT.

Menurut laporan The Chosun, Stray Kids memperkenalkan lagu FARMING melalui konten khas UNVEIL : TRACK, yang langsung menarik perhatian berkat konsep unik dan visual bergaya permainan video.

Seluruh anggota Stray Kids bertransformasi menjadi para hunter yang menjalankan misi berbahaya untuk mencari ranjau darat.

Dibalut suasana penuh ketegangan, perjalanan mereka tetap diselipkan sentuhan humor yang menjadi ciri khas grup.

Visual bergaya pixel art dengan nuansa digital retro dipadukan dengan atmosfer misterius membuat teaser ini terasa seperti sebuah game petualangan yang hidup.

Penggalan lirik "All day, every night until we're satisfied, We're FARMING" semakin membangkitkan rasa penasaran terhadap lagu secara utuh.

Konsep yang kreatif, dipadukan dengan gaya busana para anggota yang menyerupai karakter game, berhasil memperkuat identitas visual sekaligus energi hip-hop yang diusung lagu tersebut.

FARMING kembali digarap oleh tim produksi internal 3RACHA, yang terdiri dari Bang Chan, Changbin, dan Han.

Ketiganya bertanggung jawab atas penulisan lirik dan komposisi, sementara Bang Chan juga turut mengerjakan aransemen lagu.

Keterlibatan penuh 3RACHA menjadi jaminan bahwa warna musik khas Stray Kids tetap terasa kuat dalam setiap rilisan mereka.

Mini album THIS & THAT memuat delapan lagu, termasuk title track This & That, lagu pra-rilis RUN IT, After You, I Do, I Do, hingga versi festival dari lagu utama.

Proses produksi kembali dipimpin oleh 3RACHA, menunjukkan konsistensi Stray Kids dalam menghadirkan karya yang lahir dari kreativitas mereka sendiri.

Mini album THIS & THAT dijadwalkan rilis pada 7 Agustus, dan telah menjadi salah satu comeback K-pop yang paling dinantikan.

Dengan teaser FARMING yang menghadirkan konsep segar, visual sinematik, dan sentuhan musikal khas Stray Kids, grup ini kembali membuktikan kemampuan mereka menghadirkan pengalaman baru yang memadukan cerita, musik, dan estetika dalam satu paket hiburan.