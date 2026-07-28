Stray Kids Rayakan Anniversary ke-8 STAY dengan 'STAweek' dan Album Digital Baru 

stray kids (x @stray_kids

JawaPos.com – Stray Kids menyiapkan perayaan untuk memperingati ulang tahun kedelapan fandom resmi mereka, STAY.

Melalui JYP Entertainment, grup tersebut mengumumkan penyelenggaraan "2026 STAweek", sebuah rangkaian acara spesial yang berlangsung mulai 26 Juli hingga 1 Agustus sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan mereka.

Dikutip dari The Chosun, Stray Kids juga merilis jadwal lengkap berbagai konten yang akan hadir selama STAweek.

Perayaan dibuka dengan "STAY BIRTHDAY CAFE 'Star, Light'", sebuah kafe bertema khusus untuk para penggemar yang mulai beroperasi pada 26 Juli dan akan berlangsung hingga 2 Agustus.

Tak hanya itu, Stray Kids juga menghadirkan kejutan baru berupa konten drama pendek bertajuk "THIS & THAT: The Secret of STAY Company".

Serial bergaya drama ini menjadi proyek pertama yang dicoba oleh grup tersebut dan akan dirilis dalam dua episode pada 26 Juli, 28 Juli, dan 1 Agustus, sehingga total terdapat enam episode yang siap menghibur STAY.

Puncak perayaan berlangsung pada 1 Agustus, ketika Stray Kids merilis album digital spesial "SKZ-REPLAY 2026 Part One (SKZ-REPLAY 2026 Pt.1)".

Album ini dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun kedelapan STAY sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan yang terus mengiringi perjalanan grup sejak debut.

Selain album digital, Stray Kids juga menjanjikan berbagai konten eksklusif lainnya sepanjang STAweek.

Beragam kejutan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara para anggota dengan STAY, yang selama ini dikenal sebagai salah satu fandom paling solid di industri K-pop.

Perayaan ini sekaligus menjadi pemanasan menjelang comeback Stray Kids. Grup besutan JYP Entertainment tersebut dijadwalkan kembali dengan mini album terbaru "THIS & THAT" pada 7 Agustus, membuat antusiasme penggemar semakin tinggi untuk menyambut era baru mereka.