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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.13 WIB

NINE Terseret Polemik Voting OST Berbayar, KBS Tegaskan Bukan Program Resmi 

nine (dispatch)

 

JawaPos.com – Girl group NINE terjebak dalam polemik setelah namanya diumumkan sebagai pemenang voting penyanyi original soundtrack drama akhir pekan KBS2 Love Comes.
 
Namun, menurut laporan Dispatch, agensi F&F Entertainment menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah menerima penawaran ataupun diajak berkoordinasi terkait voting tersebut.
 
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 6 Agustus, F&F Entertainment menjelaskan bahwa voting berjudul Love Comes – OST Match Point Idol Final yang diselenggarakan platform Rematch dan JK Fandom dilakukan secara sepihak.
 
Menurut Dispatch, platform tersebut bahkan telah mengumumkan pada 27 Juli bahwa NINE menjadi pemenang dan akan menyanyikan OST drama, padahal belum ada pembahasan apa pun dengan agensi maupun artis.
 
F&F Entertainment menyebut proses tersebut bermasalah sejak awal karena nama NINE dimasukkan sebagai kandidat tanpa persetujuan.
 
Agensi mengaku telah meminta agar grup mereka dikeluarkan dari daftar peserta setelah mengetahui adanya voting tersebut, tetapi permintaan itu tidak direspons.
 
Menurut Dispatch, proses produksi OST seharusnya melibatkan pembahasan mengenai jadwal, kontrak, serta kesepakatan resmi antara seluruh pihak terkait.
 
Kontroversi semakin memanas karena banyak penggemar telah membeli poin berbayar untuk memberikan suara kepada NINE.
 
Setelah proyek OST batal terlaksana, pihak platform disebut menyampaikan kepada penggemar bahwa pembatalan terjadi karena jadwal artis yang padat dan beban yang ditanggung para member.
 
Penjelasan itu dibantah oleh agensi, yang menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima tawaran sejak awal.
 
Menurut Dispatch, situasi ini membuat banyak penggemar merasa dirugikan karena telah menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk mengikuti voting.
 
Polemik tersebut juga mendapat tanggapan dari KBS, bahwa voting tersebut bukan program resmi dari pihak penyiar maupun rumah produksi drama.
 
KBS menegaskan proses pemilihan penyanyi OST tidak pernah ditentukan melalui voting publik, melainkan dipilih langsung oleh perusahaan produksi OST sebelum disampaikan kepada tim produksi drama.
 
F&F Entertainment kembali mengingatkan bahwa artis mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proyek apa pun yang dipromosikan melalui voting tanpa adanya koordinasi sebelumnya.
 
Sementara itu, Dispatch melaporkan bahwa NINE baru saja melakukan comeback pada bulan lalu dengan mini album ketiga bertajuk RUN TO YOU, dan saat ini tetap fokus menjalankan aktivitas promosi resmi mereka.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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