Dokter Hewan Bantah Satwa KBS Kurus Kurang Pakan: Terlalu Gemuk Justru Berbahaya

JawaPos.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) membantah isu bahwa satwa di KBS kurang pakan hingga tubuhnya kurus dan kesehatannya buruk.

Isu tersebut berkembang seiring terungkapnya kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menyeret mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar (CA).

Kepala Departemen Animal Health Perumda KBS, Rahmat Suharta memastikan seluruh satwa di Kebun Binatang Surabaya dalam kondisi sehat. Pemantauan kesehatan juga rutin dilakukan setiap hari.

"Jadi apabila ada yang mengalami kelainan atau kesehatan yang menurun langsung kita bisa tangani. Jadi untuk satwa-satwa di KBS ini sudah pasti dalam kondisi baik, tidak ada kekurangan makan," tutur Rahmat, Selasa (28/7).

Menurut dia, tubuh ramping pada satwa bukan indikator kondisi kesehatannya buruk atau kekurangan makanan.

Sebaliknya, menjaga berat badan ideal dinilai lebih penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang satwa.

"Kalau (satwa) terlalu gemuk itu akan mengganggu kesehatannya, baik dari jantung maupun pernapasannya. Jadi tidak gemuk bukan berarti kurus, tetapi memang kondisinya normal," imbuhnya.

Rahmat menjelaskan kebutuhan gizi setiap satwa di KBS diatur berdasarkan standar nutrisi spesiesnya.

Vaksinasi tahunan dan pemeriksaan feses berkala juga dilakukan untuk menjaga kesehatan satwa.