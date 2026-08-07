6 Drama Korea dengan Male Lead Paling Posesif, Cemburunya Bikin Gemas 

the heirs (x @kdrama_menfess

JawaPos.com – Rasa cemburu sering menjadi bumbu yang membuat kisah cinta di drama Korea terasa semakin seru.

Alih-alih berubah menjadi sosok yang berlebihan, banyak karakter pria justru menunjukkan kecemburuan mereka dengan cara yang menggemaskan, lucu, hingga membuat penonton ikut terbawa suasana.

Menurut ulasan Soompi, ada sejumlah male lead yang menjadikan sifat pencemburu sebagai bagian tak terpisahkan dari kepribadian mereka.

Salah satu yang paling ikonik adalah Strong Woman Do Bong Soon. Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) nyaris tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya setiap kali Do Bong Soon (Park Bo Young) berada di dekat pria lain, terutama teman masa kecilnya, Guk Doo (Ji Soo).

Tingkahnya yang kekanak-kanakan justru menjadi sumber komedi dan memperkuat chemistry romantis pasangan utama.

Drama The Heirs juga menghadirkan sosok Kim Tan (Lee Min Ho) yang rela melakukan apa saja demi Cha Eun Sang (Park Shin Hye).

Persaingannya dengan Choi Young Do (Kim Woo Bin) menciptakan cinta segitiga penuh emosi, sementara What's Wrong With Secretary Kim menampilkan Lee Young Joon (Park Seo Joon) yang tidak rela sekretaris andalannya, Kim Mi So (Park Min Young), menghabiskan waktu dengan pria lain.

Kecemburuan Young Joon justru menjadi salah satu daya tarik utama drama komedi romantis tersebut.

Bagi pencinta kisah cinta penuh konflik, Don't Dare to Dream (Jealousy Incarnate) menjadi pilihan yang tepat.

Sesuai judulnya, drama ini menjadikan rasa cemburu sebagai tema utama ketika Hwa Shin (Jo Jung Suk) dan sahabatnya, Jung Won (Go Kyung Pyo), sama-sama jatuh hati kepada Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin). Persaingan mereka menghadirkan banyak momen emosional sekaligus menghibur.

Daftar tersebut juga mencakup The Legend of the Blue Sea, di mana Heo Joon Jae (Lee Min Ho) kerap menunjukkan rasa cemburu terhadap sosok-sosok yang mendekati Shim Cheong (Jun Ji Hyun).

Sementara itu, Personal Taste menghadirkan Jeon Jin Ho (Lee Min Ho) yang perlahan menyadari perasaannya dan mulai kesulitan menyembunyikan kecemburuan ketika Park Gae In (Son Ye Jin) semakin dekat dengan pria lain.

Kedua drama ini menawarkan perpaduan romansa, humor, dan momen-momen manis yang membuat penonton sulit berhenti menonton.

Meski masing-masing memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan rasa cemburu, keenam drama tersebut membuktikan bahwa emosi itu dapat menjadi elemen yang memperkaya hubungan para karakter.

Dari aksi protektif yang mengundang tawa hingga konflik cinta yang menegangkan, semuanya berhasil menciptakan kisah romansa yang terus dikenang penggemar drama Korea.