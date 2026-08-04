Drama Korea Terbaru Lee Jun Hyuk “The Ordinary Jackpot” Bakal Tayang September 2026

JawaPos.com – Serial Korea Selatan yang akan datang “The Ordinary Jackpot” telah menetapkan tanggal tayang perdananya.
Melansir Soompi, drama perkantoran baru aktor Korea Selatan Lee Jun Hyuk akan tayang pada 10 September mendatang.
Menanggapi laporan tersebut, tim produksi drama mengonfirmasi, “Memang benar bahwa 'The Ordinary Jackpot' akan dirilis di TVING pada tanggal 10 September.”
Setelah debut eksklusifnya di TVING, drama korea ini juga akan tayang di tvN mengisi slot Senin-Selasa mulai 14 September.
Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama, “The Ordinary Jackpot” mengisahkan Gong Eun Tae (diperankan Lee Jun Hyuk), seorang sales yang memenangkan jackpot lotre.
Meskipun hadiahnya sebesar 1,3 miliar won, uang ini tidak cukup untuk mengubah hidupnya secara drastis dalam semalam, pengalaman tersebut akhirnya menginspirasinya untuk berubah.
Alih-alih berhenti, ia kembali bekerja keesokan harinya dengan pandangan hidup yang sama sekali berbeda.
Selain Lee Jun Hyuk, drama ini juga dimainkan oleh aktor Seo Hyun Woo dan Oh Dae Hwan.
Nantinya Lee Jun Hyuk berperan sebagai Gong Eun Tae, kepala Tim Penjualan 5 di Hongsung International.
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