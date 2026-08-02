Daftar 5 Drama Korea Terfavorit di Bulan Juli 2026, Sudah Nonton Semua?

rekomendasi drama korea (x @kdrama_menfess)
JawaPos.com – Daftar lima drama Korea yang paling banyak menarik perhatian penonton selama Juli 2026. Beragam genre, mulai dari romansa fantasi, aksi, hingga drama kehidupan, mendominasi peringkat bulan ini. Menurut Soompi, daftar tersebut disusun berdasarkan popularitas drama sepanjang Juli 2026.
Pertama ada "Spooky in Love", drama fantasi romantis yang dibintangi Park Eun Bin dan Ong Seong Wu. Serial ini sukses mencuri perhatian berkat perpaduan kisah cinta, komedi, dan elemen supranatural yang kuat. Popularitasnya terus meningkat sejak tayang perdana dan bahkan menjadi salah satu drama Korea paling banyak dibicarakan pada musim panas 2026.
Kedua "Love Class 3", drama BL yang melanjutkan kisah romansa para mahasiswa dengan konflik emosional yang lebih mendalam.
Sementara itu, Ketiga "Fifties Professionals", drama yang mengangkat kehidupan para profesional paruh baya dengan cerita hangat tentang keluarga, karier, dan persahabatan.
Urutan keempat "The Legend of Kitchen Soldier", drama bertema militer yang memadukan aksi dan komedi. Berkat alur cerita yang ringan namun menghibur, adapun posisi kelima diraih "Reborn Rookie", drama olahraga yang mengisahkan perjalanan seorang atlet muda dalam mengejar impian dan kesempatan kedua.
Daftar lima besar ini menunjukkan beragam selera penonton, mulai dari kisah romansa, fantasi, aksi, hingga drama kehidupan yang menyentuh.
Kehadiran judul-judul baru dengan konsep segar membuat persaingan drama Korea sepanjang Juli 2026 semakin menarik dan menjadi rekomendasi tontonan bagi penggemar Hallyu.
Daftar Top 5 Drama Korea di Viki Juli 2026:
Spooky in Love
Love Class 3
Fifties Professionals
The Legend of Kitchen Soldier
Reborn Rookie
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