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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 22.12 WIB

Rekomedasi 7 Drama Korea Bertema Second Chance Romance yang Wajib Masuk Daftar Tonton

7 rekomendasi drama korea (x @popbase) - Image

7 rekomendasi drama korea (x @popbase)

JawaPos.com - Tak semua kisah cinta berakhir saat hubungan kandas. Dalam banyak drama Korea, kesempatan kedua justru menjadi awal dari perjalanan yang lebih dewasa dan emosional.

Mulai dari kembali ke masa lalu hingga bertemu lagi dengan mantan kekasih, tema second chance romance selalu berhasil membuat penonton ikut larut dalam penyesalan, harapan, dan perjuangan memperbaiki takdir.

Dikutip dari soompi, berikut deretan rekomendasinya. Salah satu judul yang paling populer adalah Lovely Runner, di mana Im Sol melakukan perjalanan waktu demi menyelamatkan idol yang dicintainya sekaligus mengubah nasib mereka berdua.

Tak kalah menyentuh, Marry My Husband menghadirkan kisah balas dendam sekaligus kesempatan memperbaiki hidup setelah sang tokoh utama kembali ke masa lalu dengan membawa semua ingatan pahitnya.

Bagi penggemar drama penuh intrik, Perfect Marriage Revenge menawarkan kisah seorang perempuan yang mendapat kesempatan kedua untuk membalas pengkhianatan keluarga sekaligus menemukan cinta sejati.

Sementara Again My Life menggabungkan aksi, hukum, dan fantasi ketika seorang jaksa kembali ke masa lalu untuk menggagalkan kejahatan besar yang pernah merenggut nyawanya.

Drama yang hampir sama ada Reborn Rich, ketika seorang karyawan yang dikhianati terlahir kembali sebagai anggota keluarga konglomerat yang pernah mempekerjakannya.

Di sisi lain, Go Back Couple menghadirkan kisah pasangan suami istri yang sama-sama menyesali pernikahan mereka dan tiba-tiba kembali ke masa kuliah, memberi kesempatan untuk memahami arti cinta dari sudut pandang yang berbeda.

Jika lebih menyukai kisah mantan kekasih yang dipertemukan kembali tanpa unsur fantasi, Welcome to Samdal-ri layak menjadi pilihan.

Drama yang dibintangi Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun ini mengikuti perjalanan dua mantan kekasih yang kembali bertemu di kampung halaman setelah delapan tahun berpisah.

Editor: Hanny Suwindari
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