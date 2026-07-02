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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.20 WIB

Stray Kids Jual Habis Lima Konser Pembuka World Tour "RUN IT" di Seoul

Ilustrai photo dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Stray Kids kembali membuktikan popularitasnya. Bahkan sebelum lampu panggung menyala, grup besutan JYP Entertainment ini telah mencatat pencapaian impresif dengan menjual habis seluruh tiket konser pembuka World Tour "RUN IT" di Seoul.

 
Pada 2 Juli, JYP Entertainment mengumumkan bahwa lima pertunjukan yang akan berlangsung di KSPO DOME, Seoul, pada 25, 26, 29 Juli serta 1 dan 2 Agustus 2026 resmi sold out.
 
Ribuan STAY memadati sistem penjualan sejak sesi presale fanclub generasi ke-6 dibuka pada 29–30 Juni, disusul penjualan umum pada 1 Juli.
 
Seluruh kursi ludes dalam waktu singkat, menunjukkan besarnya antusiasme terhadap tur terbaru Stray Kids.
 
Seoul akan menjadi kota pertama yang disambangi dalam rangkaian World Tour "RUN IT", membuka perjalanan global Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, dan I.N untuk bertemu penggemar di berbagai belahan dunia.
 
Keberhasilan menjual habis lima konser pembuka menjadi bukti nyata bahwa popularitas Stray Kids terus melesat.
 
Setiap langkah grup ini, mulai dari perilisan musik baru hingga pengumuman konser, selalu disambut dengan respons luar biasa dari STAY di seluruh dunia.
 
Tur "RUN IT" juga menjadi bagian dari era baru Stray Kids menjelang perilisan album terbaru mereka, "THIS & THAT", yang dijadwalkan meluncur pada 7 Agustus 2026.
 
Sebelumnya, grup ini telah lebih dulu memanaskan suasana lewat single digital "RUN IT", yang menjadi pembuka untuk proyek musik terbaru mereka.
 
Dengan seluruh konser pembuka yang telah terjual habis, ekspektasi terhadap rangkaian World Tour "RUN IT" kini semakin tinggi.
 
Banyak penggemar optimistis tur ini akan kembali mencetak sejarah, bahkan tak sedikit yang berharap JYP Entertainment menambah jadwal konser di berbagai kota demi mengakomodasi tingginya permintaan tiket.
 
Stray Kids sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan sekadar grup K-Pop papan atas, melainkan fenomena global yang mampu menggerakkan jutaan penggemar di seluruh dunia hanya lewat satu pengumuman konser.

Editor: Hanny Suwindari
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