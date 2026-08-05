BoyNextDoor Umumkan Jadwal Padat hingga Akhir Tahun, Rilis Single Jepang dan Album Repackage

boynextdoor (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – BoyNextDoor memastikan perjalanan mereka di industri musik akan terus berlanjut tanpa jeda.
Dalam konser "KNOCK ON Vol.2" yang berlangsung di Sajik Indoor Gymnasium, Busan, dari 31 Juli hingga 2 Agustus, grup besutan KOZ Entertainment itu mengumumkan sederet rencana besar untuk paruh kedua tahun ini, mulai dari comeback di Korea dan Jepang hingga rangkaian tur dunia.
Dikutip dari dispatch, BoyNextDoor menyampaikan pesan penuh semangat, "Kami akan tetap aktif tanpa hiatus!".
Mereka kemudian mengungkapkan bahwa dua proyek musik telah disiapkan, yakni perilisan digital single Jepang kedua serta album studio pertama versi repackage yang akan menjadi comeback mereka di Korea.
Perilisan lagu baru di Jepang menjadi momen yang dinantikan karena sudah sekitar satu tahun sejak BoyNextDoor terakhir kali merilis karya berbahasa Jepang.
Sebelumnya, mereka meluncurkan single Jepang kedua bertajuk "BOYLIFE" pada Agustus tahun lalu.
Kali ini, grup tersebut kembali menyapa penggemar Jepang dengan musik baru sebelum memulai rangkaian konser di negara tersebut.
Tur Jepang BoyNextDoor dijadwalkan dimulai di K-Arena Yokohama, Kanagawa, pada 21 hingga 23 Agustus.
Kehadiran lagu baru diyakini akan semakin memeriahkan penampilan mereka di hadapan penggemar Jepang sekaligus menjadi pembuka untuk aktivitas global yang BoyNextDoor membawakan sejumlah lagu favorit seperti "06070", "Viral", dan "Hollywood Action".
Para member mengaku merasakan antusiasme luar biasa dari penggemar mereka, ONEDOOR. "Kami benar-benar merasakan mengapa Busan disebut sebagai kota romantis. Energi ONEDOOR sangat luar biasa, dan kami bahagia bisa tampil di sini," ujar mereka.
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