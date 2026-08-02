Sadie Sink Resmi Jadi Jean Grey di 'Spider-Man: Brand New Day', Buka Jalan untuk Era Baru X-Men di MCU 

sadie sink (x @solacecinema)

JawaPos.com – Misteri karakter yang diperankan Sadie Sink dalam "Spider-Man: Brand New Day" akhirnya terjawab. Menurut Variety, aktris yang dikenal lewat serial Stranger Things itu dipastikan memerankan Jean Grey, salah satu karakter paling ikonik dari semesta X-Men.

Pengungkapan tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar dalam film terbaru Spider-Man sekaligus menandai langkah penting Marvel Studios dalam memperkenalkan para mutan ke Marvel Cinematic Universe (MCU).

Identitas karakter Sadie Sink menjadi bahan spekulasi penggemar. Berbagai teori bermunculan, mulai dari Gwen Stacy hingga Mayday Parker. Namun, kemunculannya sebagai Jean Grey akhirnya mengakhiri berbagai rumor dan sekaligus memperkuat arah baru MCU menuju kisah para mutan.

Kehadiran Jean Grey bukan sekadar penampilan singkat. Karakter itu disebut memiliki peran penting yang menjadi fondasi bagi pengembangan cerita X-Men di masa mendatang.

Langkah ini juga dianggap sebagai salah satu strategi Marvel untuk mempersiapkan reboot X-Men setelah hak karakter tersebut kembali berada di bawah payung Marvel Studios.

Jean Grey salah satu mutan paling kuat dalam semesta Marvel dengan kemampuan telepati dan telekinesis yang luar biasa.

Karakter ini sebelumnya diperankan Famke Janssen dalam trilogi X-Men versi Fox dan kemudian Sophie Turner dalam seri prekuelnya. Kini, Sadie Sink dipercaya menghadirkan interpretasi baru yang akan menjadi bagian dari kontinuitas resmi MCU.

Kehadiran Jean Grey juga diyakini akan berdampak besar terhadap masa depan kisah Spider-Man dan semesta Marvel secara keseluruhan.

Sejumlah pengamat menilai pengenalan karakter mutan melalui film Spider-Man menjadi cara efektif untuk menghubungkan berbagai proyek besar Marvel berikutnya, termasuk film-film yang akan berfokus pada X-Men.

Dengan terungkapnya peran Sadie Sink, "Spider-Man: Brand New Day" kini tidak hanya menjadi kelanjutan perjalanan Peter Parker, tetapi juga tonggak penting bagi babak baru MCU.