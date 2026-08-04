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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.45 WIB

Mimi OH MY GIRL Resmi Debut Solo Setelah 11 Tahun, Rilis Single Perdana pada 20 Agustus

mimi (x @8_OHMYGIRL)
mimi (x @8_OHMYGIRL
 
JawaPos.com – Mimi akhirnya membuka babak baru dalam perjalanan kariernya. Setelah lebih dari satu dekade dikenal sebagai salah satu anggota OH MY GIRL, sang rapper utama dipastikan akan menjalani debut sebagai artis solo.
 
Kabar tersebut diumumkan oleh WM Entertainment yang mengonfirmasi bahwa single solo perdana Mimi akan dirilis melalui berbagai platform musik digital pada 20 Agustus.
 
Dikutip dari dispatch, debut solo ini menjadi momen spesial bagi Mimi karena hadir setelah 11 tahun sejak dirinya memulai aktivitas di industri hiburan pada 2015.
 
Selama berkarier bersama OH MY GIRL, ia dikenal lewat kemampuan rap yang kuat, karisma di atas panggung, serta pesona unik yang membuatnya memiliki identitas tersendiri di grup.
 
Mimi bertekad memperlihatkan warna musik yang lebih personal. Tak hanya tampil sebagai penyanyi, ia juga terlibat langsung dalam proses kreatif dengan berpartisipasi dalam penulisan lirik, komposisi lagu, hingga proses produksi, sehingga karya tersebut diharapkan mampu mencerminkan identitas musikalnya secara utuh.
 
Agensi menyampaikan bahwa Mimi selama ini dicintai sebagai sosok all-rounder yang memiliki beragam talenta.
 
Oleh karena itu, agensi berharap penggemar dapat menantikan sisi baru yang akan diperlihatkan sang idol melalui aktivitas solonya, termasuk konsep musik dan penampilan yang berbeda dari citranya bersama OH MY GIRL.
 
Antusiasme semakin tinggi setelah pengumuman tersebut dirilis. Debut solo ini dipandang sebagai langkah penting dalam perjalanan karier Mimi sekaligus kesempatan baginya untuk mengeksplorasi kemampuan bermusik secara lebih luas di luar aktivitas grup.
 
Single solo perdana Mimi dijadwalkan resmi meluncur pada 20 Agustus di berbagai platform musik digital.
 
Proyek ini menjadi tonggak baru bagi sang idola sekaligus menandai awal perjalanan Mimi sebagai solois dengan identitas musik yang ia bangun sendiri.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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